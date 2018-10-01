Илья Теренченко назначен секретарем партии «Нұр Отан»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По решению Президента Республики Казахстан, Председателя партии «Нұр Отан» Нурсултана Назарбаева секретарем партии назначен Илья Теренченко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев представил сегодня коллективу Центрального аппарата нового секретаря, подчеркнув, что в партии начинает реально работать принцип меритократии.

«Павлодарский областной филиал за последний период себя очень хорошо показал с точки зрения реализации партийных проектов, открытия IT-классов, IT-центров и по другим направлениям. Мы сегодня с полным основанием можем сказать, что Павлодарский филил один из ведущих филиалов нашей партии. Поэтому то, что первый заместитель председателя Павлодарского областного филиала назначен на позицию секретаря партии говорит о том, что в нашей политической организации начинает реально работать принцип меритократии. Мы смотрим, кто хорошо работает на местах, кто справляется со всеми поставленными задачами, кто себя хорошо показывает и их выдвигаем на ответственные позиции», - отметил Маулен Ашимбаев.



Он выразил уверенность, что новый секретарь внесет значимый вклад в развитие партии и реализацию всех задач, стоящих перед политической организацией с точки зрения реализации Послания Главы государства, контроля за исполнением Пяти социальных инициатив Президента РК, а также празднования 20-летия партии «Нұр Отан».



«Это большое доверие со стороны Главы государства, Председателя нашей партии и в то же время большая ответственность. Зная Илью Сергеевича, зная его деловые качества, энергию, я уверен, что со всеми задачами он справится. Желаю новых успехов и новых достижений на этой очень важной для нашей партии позиции», - сказал первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан».



Теренченко Илья Сергеевич родился 15 ноября 1983 года в городе Павлодаре. Имеет три высших образования по специальностям «юриспруденция», «финансы и кредит», «политология». Член партии «Нұр Отан» с 2006 года. Трудовую деятельность начал мастером станции технического обслуживания города Павлодара. Работал в бизнес-структурах, возглавлял районный филиал Палаты предпринимателей Павлодарской области, занимал должность заместителя председателя Павлодарского областного филиала партии «Нұр Отан». С апреля 2016 года работал первым заместителем председателя Павлодарского областного филиала партии «Нұр Отан». Избирался депутатом IV, V, VI созывов Павлодарского городского маслихата и VI созыва Павлодарского областного маслихата, возглавлял депутатскую фракцию партии «Нұр Отан» в областном маслихате.