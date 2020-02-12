Илья Ильин завоевал «золото» на международном Чемпионате солидарности

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Илья Ильин завершил свое выступление на шестом международном Чемпионате солидарности по тяжелой атлетике, который проходит в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики.

В весовой категории до 102 кг. Илья Ильин завоевал золотую медаль с результатом 355 кг. (160+195), на второй строчке расположился представитель Катара Фарес Ельбах с общим результатом 353 кг. (159+194), третье место завоевал представитель Узбекистана Умарбек Шохназаров 341 кг. (155+186).

Напомним ранее, «золото» казахстанской команде принес Игорь Сон, выступавший в весовой категории до 61 кг., с результатом 286 кг. (130+156). Чемпионат является квалификационным в преддверии олимпийских игр в Токио. Участие в турнире принимают спортсмены из 47 стран.