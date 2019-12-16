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Илья Ильин завоевал «бронзу» Кубка мира по армрестлингу в Польше

16 Декабря 2019 18:36
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Илья Ильин завоевал «бронзу» Кубка мира по армрестлингу в Польше

КОКШЕТАУ. КАИНФОРМ - На помост вышли порядка 500 рукоборцев из 30 стран. Акмолинец Илья Ильин стал бронзовым призером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

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В польском городе Румия прошел Кубок мира по армрестлингу среди профессионалов. Турнир собрал около 500 спортсменов из 30 стран.

В весовой категории до 105 кг третье место занял представитель Акмолинской области Илья Ильин.

Напомним, кокшетауский армрестлер Илья Ильин является полным тёзкой знаменитого казахстанского тяжелоатлета Ильи Ильина.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Спорт,
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