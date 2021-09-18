Илья Ильин высказался по поводу ухода из жизни тяжелоатлета Альберта Линдера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира Илья Ильин выразил соболезнования близким 25-летнего спортсмена Алберта Линдера, о смерти которого стало известно 17 сентября, передает МИА «Казинформ».

«Это большая трагедия для казахстанской тяжелоатлетической семьи. Альберт был талантливый парень, хороший, сильный. Он очень хорошо поднимал. Но в один прекрасный момент просто взял и ушел из спорта. Мы понимали, что он очень сильно зацепил психологическую травму», - сказал Илья Ильин.

Он отметил, что спортмены сталкиваются не только с физическими травмами, но и с психологическими, с которыми не справляется спортивная медицина, а после завершения карьеры часто остаются наедине со своими проблемами.

«После карьеры ты не то что не нужен никому, но тебе нужно начинать колоссальный опыт жизни заново, и это очень сильно пугает... Я думаю, что мы столкнулись со спортивной проблемой. Давайте обратим внимание на ребят, которые завершили карьеру», - призвал чемпион.



Напомним, 25-летний казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер ушел из жизни 17 сентября. Он был чемпионом мира среди юношей, чемпионом Азии, победителем и рекордсменом Универсиады, многократным чемпионом Казахстана.

Департамент полиции Алматинской области сообщил, что по факту смерти атлета начато досудебное расследование по статье 105 Уголовного кодекса РК (Доведение до самоубийства). Назначена судебно-медицинская экспертиза.



