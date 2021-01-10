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Илья Ильин, Серик Сапиев и другие спортсмены проголосовали на выборах

Редактор:  
Гульмира Байзакова
10 Января 2021, 14:23
Илья Ильин, Серик Сапиев и другие спортсмены проголосовали на выборах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 07:00 по времени Нур-Султана стартовали выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК. В этот день в столице работают 283 избирательных участка. Общественные деятели, спортсмены, звезды казахстанкой эстрады принимают активное участие в выборах. Не обходят стороной важное событие в истории страны и представители спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Одними из первых свой голос отдали чемпион молодежных Олимпийских игр по боксу Айбек Оралбай и Чемпион мира среди молодежи по боксу Нурбек Оралбай, неоднократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Казахстана Илья Ильин, чемпион, политический деятель, Олимпийский чемпион Серик Сапиев и многие другие.

«Выполнил свой гражданский долг», – прокомментировала момент Илья Ильин.

У многих спортсменов в данное время проходят насыщенные подготовительный и соревновательный периоды. Многие находятся на спортивных сборах. Тем не менее, они уделили время в своем плотном графике, чтобы отдать голос.

В частности, казахстанский боксер Василий Левит во время сборов в США также примет участие в голосовании.

Напомним, избирательные участки работают до 20 часов 10 января. Сделать свой выбор могут граждане Казахстана, обладающие активным избирательным правом, то есть в день выборов они должны достичь 18 лет.

Горожане могут узнать свой участок для голосования в онлайн-режиме, указав ИИН, фамилию, имя, отчество и дату рождения либо адрес объекта, где зарегистрирован избиратель (улица, дом), на следующих сервисах:

веб-портал акимата astana.gov.kz

мобильное приложение Smart Astana (в разделе «Городские услуги»);

телеграм-бот @smartastana_bot (в разделе «Услуги»).

Также для тех людей, которые не имеют выхода к Интернету, действует единый контакт-центр 109 iKomek. Позвонив по данному телефонному номеру, граждане могут найти свой участок.


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