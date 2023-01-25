Илья Ильин хочет возглавить Федерацию тяжелой атлетики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин предложил свою кандидатуру на пост главы Федерации тяжелой атлетики страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я созрел, я готов взять Федерацию в свои руки со своей командой. Да, у меня нет много миллионов, я не богатый человек, но знаю всю подноготную этого спорта. Прошу поддержать, поставьте задачи, давайте выберем олимпийского чемпиона. Нужно разобрать инфраструктуры, погоду в доме, пока она у нас шатко-валкая», - сказал Илья Ильин на расширенном заседании коллегии Министерства культуры и спорта Республики Казахстн.

По словам спортсмена, к нему обратились тренеры тяжелоатлетов.

«Мы один из самых медаленосных видов спорта в стране и должны сберечь это. Вчера мне позвонили тренеры и сказали: «Илья, нужно что-то делать». Они предлагают работать одной командой, делать прозрачность и результаты, решать большие проблемы. А проблемы у нас есть, привозим медали, и тут же допинг-скандалы», - отметил спортсмен.

Министр культуры и спорта предложил обсудить этот вопрос отдельно.