Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Илья Ильин хочет возглавить Федерацию тяжелой атлетики

25 Января 2023, 15:31
Илья Ильин хочет возглавить Федерацию тяжелой атлетики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин предложил свою кандидатуру на пост главы Федерации тяжелой атлетики страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я созрел, я готов взять Федерацию в свои руки со своей командой. Да, у меня нет много миллионов, я не богатый человек, но знаю всю подноготную этого спорта. Прошу поддержать, поставьте задачи, давайте выберем олимпийского чемпиона. Нужно разобрать инфраструктуры, погоду в доме, пока она у нас шатко-валкая», - сказал Илья Ильин на расширенном заседании коллегии Министерства культуры и спорта Республики Казахстн.

По словам спортсмена, к нему обратились тренеры тяжелоатлетов.

«Мы один из самых медаленосных видов спорта в стране и должны сберечь это. Вчера мне позвонили тренеры и сказали: «Илья, нужно что-то делать». Они предлагают работать одной командой, делать прозрачность и результаты, решать большие проблемы. А проблемы у нас есть, привозим медали, и тут же допинг-скандалы», - отметил спортсмен.

Министр культуры и спорта предложил обсудить этот вопрос отдельно.


Новости по теме
Тогызкумалак и асык ату могут включить в виды спорта, финансируемые государством
Двукратно увеличить количество занимающихся спортом детей хотят в Казахстане
Более 560 тысяч детей обещает охватить секциями и кружками Минкульт
Теги:
Читайте также
Тогызкумалак и асык ату могут включить в виды спорта, финансируемые государством
Двукратно увеличить количество занимающихся спортом детей хотят в Казахстане
Перечень фармакологических средств для спортсменов обновят в Казахстане
Более 560 тысяч детей обещает охватить секциями и кружками Минкульт
Подведение к пику формы спортсменов к Олимпийским Играм зависит от тренеров – Асхат Оралов
Единый реестр спортивной инфраструктуры сформируют в Казахстане
Новые виды надбавок введут для тренеров-преподавателей в РК
Фонд «Қазақстан халқына» оборудовал спортзалы, где бесплатно занимаются почти 2 тысячи детей
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд сенаторов
2 Елена Рыбакина: В полуфинале меня ждет встреча с непростой и опытной соперницей
3 Казахских тазы разводят жители села в Карагандинской области
4 За один день легализована 21 автомашина в Кызылординской области
5 Пятерых депутатов Сената назначили по квоте Президента от АНК

Лента новостей