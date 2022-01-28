+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием на пост председателя Nur Otan

28 Января 2022 23:30
Поделиться:
Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием на пост председателя Nur Otan

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по случаю его избрания председателем партии «Nur Otan», сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Азербайджанский политолог: Токаев дал понять, что не хочет ассоциироваться с партией в ее нынешнем виде
Опубликовано видео выступления Президента на внеочередном ХХІ Съезде партии «Nur Otan» Партия «Nur Otan» должна стать локомотивом всех реформ в Казахстане – мажилисмен Ерлан Саиров Осенью начнутся серьезные политические преобразования в Казахстане – Айгуль Соловьева

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,

Примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания председателем партии «Nur Otan».

Сегодня отношения между нашими дружественными странами успешно развиваются, активно претворяются в жизнь совместные проекты. Мы настроены и впредь углублять сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

С удовлетворением хотел бы отметить положительную динамику сотрудничества и активный диалог между правящими партиями Азербайджана и Казахстана – партией «Ени Азербайджан» и партией «Nur Otan». Межпартийные связи являются значимой составляющей двусторонних отношений между нашими странами.

Уверен, что тесное взаимодействие между возглавляемыми нами партиями будет и в дальнейшем динамично развиваться и углубляться в интересах наших народов, во имя процветания наших стран.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и новых успехов, а братскому народу Казахстана – мира и благополучия», - говорится в поздравительном письме.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Нур Отан   #Азербайджан  
Поделиться:

Автор:

Серикбол Кошмаганбетов

Новости по теме
Азербайджанский политолог: Токаев дал понять, что не хочет ассоциироваться с партией в ее нынешнем виде
Опубликовано видео выступления Президента на внеочередном ХХІ Съезде партии «Nur Otan»
Партия «Nur Otan» должна стать локомотивом всех реформ в Казахстане – мажилисмен Ерлан Саиров
Осенью начнутся серьезные политические преобразования в Казахстане – Айгуль Соловьева
Популярное
1 Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan»
2 Более 347 тысяч казахстанцев будут получать повышенные социальные выплаты из ГФСС
3 Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
4 В Павлодарской области – новый глава департамента полиции
5 Осенью начнутся серьезные политические преобразования в Казахстане – Айгуль Соловьева
6 О расследованиях по случаям массовых беспорядков высказался Президент Казахстана
Читайте также
Полную версию внеочередного ХХІ Съезда партии «Nur Otan» покажут в эфире республиканских телеканалов
Глава государства принял участие во внеочередном ХХІ Съезде партии Nur Otan
Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan»
Более 347 тысяч казахстанцев будут получать повышенные социальные выплаты из ГФСС
Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
В Павлодарской области – новый глава департамента полиции
Осенью начнутся серьезные политические преобразования в Казахстане – Айгуль Соловьева
О расследованиях по случаям массовых беспорядков высказался Президент Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив