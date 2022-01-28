Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием на пост председателя Nur Otan

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по случаю его избрания председателем партии «Nur Otan», сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,

Примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания председателем партии «Nur Otan».

Сегодня отношения между нашими дружественными странами успешно развиваются, активно претворяются в жизнь совместные проекты. Мы настроены и впредь углублять сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

С удовлетворением хотел бы отметить положительную динамику сотрудничества и активный диалог между правящими партиями Азербайджана и Казахстана – партией «Ени Азербайджан» и партией «Nur Otan». Межпартийные связи являются значимой составляющей двусторонних отношений между нашими странами.

Уверен, что тесное взаимодействие между возглавляемыми нами партиями будет и в дальнейшем динамично развиваться и углубляться в интересах наших народов, во имя процветания наших стран.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и новых успехов, а братскому народу Казахстана – мира и благополучия», - говорится в поздравительном письме.