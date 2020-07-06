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Ильхам Алиев назвал Нурсултана Назарбаева большим другом Азербайджана

6 Июля 2020, 17:37
Ильхам Алиев назвал Нурсултана Назарбаева большим другом Азербайджана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Елбасы с 80-летним юбилеем, пожелав ему здоровья, благополучия и всяческих успехов в активной созидательной деятельности на благо братского народа Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Первого Президента РК.

Ильхам Алиев назвал Нурсултана Назарбаева большим другом своей страны, который внес огромный вклад в создание фундамента казахстанско-азербайджанских отношений, а также в укрепление солидарности между тюркоязычными странами.

Елбасы выразил признательность лидеру Азербайджана за сердечные поздравления и высказался за укрепление традиций дружбы и добрососедства, которые в течение веков связывали и продолжают объединять народы двух стран.

Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.


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