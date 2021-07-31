Ильфат Абдуллин уступил в 1/8 финала турнира по стрельбе из лука на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Токио продолжаются мужские индивидуальные соревнования по стрельбе из лука среди мужчин. Ильфат Абдуллин уступил в 1/8 финала турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Казахстанский стрелок из лука Ильфат Абдуллин уступил в 1/8 финала турнира. Соперником Абдуллина выступил представитель Китая Цзялунь Ли. Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу соперника казахстанца.

Напомним, что ранее Ильфат одержал победу над Джеймсом Вудгейтом (Великобритания, счет - 7:3) и голландцем Стивом Виджлером (6:4).

С расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 31 июля можно ознакомиться здесь.