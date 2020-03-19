Ильфат Абдуллин рекомендует фильмы и книги, и рассказывает, как тренируется дома

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Весь мир сегодня объединен одной глобальной целью - предотвращение рисков дальнейшего распространения пандемии коронавируса. И одним из важных пунктов профилактики является нахождение дома. Спортсмены, которые большую часть времени находятся на различных сборах и точно знают, как адаптироваться под условия социальной изоляции, делятся своими советами, передает МИА «Казинформ».

Национальный олимпийский комитет будет рассказывать о том, как использовать появившееся время и как атлеты #TEAMKZ держат себя в форме.

Первым своими подборками делится представитель команды Казахстана по стрельбе из лука Ильфат Абдуллин, который рассказал о своих любимых фильмах и книгах, а также о новом тренировочном графике.

«Итак, раз у всех у нас сейчас появилось больше времени, которое мы будем проводить в домашних условиях, делюсь своими предпочтениями. Мой ТОП-5 фильмов выглядит следующим образом: «Допинг», рассказывающий про карьеру американского велогонщика Лэнса Армстронга; «1+1»; «Ford против Ferrari» «Капернаум»; «Легенда №17».

Для любителей чтения озвучу свои любимые книги: «Мохаммед Али: бой века» (Пол Морган); книги Дейла Карнеги; «Робинзон Крузо» (Дэниэль Дефо); «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса» ( Нассим Николас Талеб); «НЕ НОЙ» (Джен Синсеро). Если Говорить о физических нагрузках, то я для себя решил, что буду придерживаться режима, как на сборах. Так, у меня ранний подъем. Затем пробежка, обкатка на велосипеде и, конечно, стрельба. Все необходимое для этого я привез. Нужное расстояние до мишени отмерил и подобрал. Дома стреляю на 70 метров. По возможности провожу тренировки. Минус в том, что режим не удается полностью соблюдать. А в остальном все можно найти, предусмотреть, придумать. Главное, чтобы были цель, желание и стремление. Даст Бог, все будет отлично. Всем здоровья. Мы все вместе. Берегите и себя, и своих родных»,- отметил Абдуллин.





Напомним, мужская команда Казахстана по стрельбе из классического лука завоевала олимпийскую лицензию. Ильфат Абдуллин, Денис Ганькин и Санжар Мусаев успешно выступили на чемпионате мира в прошлом году. Помимо командных соревнований, спортсмены примут участие и в личном зачете.