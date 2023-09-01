Ильдар Исмагулов назначен руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Северо-Казахстанской области руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития назначен Ильдар Исмагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

И. Исмагулову 35 лет. Родился в Астане.

Окончил «Евразийский гуманитарный институт» по специальности «экономика и бизнес», «Карагандинский государственный университет имени академика Букетова» по специальности «юриспруденция», «Инновационный евразийский университет» (дистанционный курс обучения), магистр МВА, «Казахский национальный аграрный исследовательский университет» по специальности «агрономия». Обучался в Management & Marketing Universal BUSINESS SCHOOL по направлению МВА General management.

Трудовую деятельность начал в 2009 году в отделе организационно-контрольной и кадровой работы аппарата акима Сарыаркинского района Астаны.

Работал в АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг», ТОО «Казахстанская авиационная индустрия», генеральным директором ТОО SHAHEEN INVEST, в ТОО «Казахстанский финансово-промышленный холдинг». Занимал должность заместителя директора Центра мониторинга АО «Агентство по развитию местного содержания NADloC» МИИР РК, корпоративного секретаря НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» МСХ РК, управляющего директора – члена правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» МСХ РК.

До настоящего назначения работал заместителем руководителя управления финансов.