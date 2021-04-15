iKOMEK109: 4,3 млн обращений астанчан были решены «с первого звонка»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала 2021 года Единый контакт-центр iKOMEK109 принял почти 700 тысяч обращений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Чаще всего жители города обращаются в центр iKOMEK109 с вопросами, касающимися здравоохранения (прикрепление к поликлинике, прохождение вакцинации и т.п.), общественного транспорта (расписание автобусов, транспортные карты и т.п.), коронавируса (симптомы, алгоритм действий при заражении и т.п.).

С начала основания iKOMEK109 обработал более 5 миллионов обращений, из которых 4,3 миллиона были решены «с первого звонка».

Единый контакт-центр iKOMEK109 на сегодня объединяет более 2 500 вопросов жизнедеятельности города неэкстренного характера. Ежегодно в центр обращается более 600 тысяч жителей.

Каждое обращение автоматически регистрируется и передается на исполнение ответственным организациям. Специалистами Городского центра iKOMEK контролируется ход исполнения до полной отработки обращения.

Сегодня каждый житель может воспользоваться удобным ему способом обращения:

- через официальный сайт акимата www.astana.gov.kz;

- через чат-бот в Telegram: https:// t.me/nursultanikomek109_bot

- отправить электронное сообщение на [email protected];

- через мобильное приложение iKOMEK109 (AppStore/PlayMarket);

- через мобильное приложение Smart Astana (AppStore/PlayMarket);

- позвонив по номеру 109 (бесплатно с городского и мобильного телефона).