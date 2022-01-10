iKOMEK в рамках режима ЧП работает в усиленном режиме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Единый контакт центр iKOMEK является горячей линией оперативного штаба по городу Нур-Султан. Центр работает в усиленном режиме, принимая обращения граждан столицы по всем вопросам жизнеобеспечения, также консультируя по вопросам ЧП введенного с 5 января 2022 года в целях обеспечения общественной безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городской центр мониторинга и оперативного реагирования» акимата города Нур-Султан.

Ввиду отключения интернета единый контакт-центр iKOMEK109 остался одним из единственных средств коммуникации, работая бесперебойно. В центре все вопросы касательно режима ЧП отрабатываются в оперативном порядке. В центр iKOMEK109 с 05 января по сегодняшний день текущего года поступило около 58 тысяч обращений. Наибольший пик звонков пришлось на 5 и 6 января, это более 20 тысяч звонков.

Колл-центром iKOMEK109 за прошедшие сутки принято более 8 тысяч звонков консультационного характера. Большинство вопросов касаются чрезвычайного положения – 2 919, это в основном возможность передвижения через блокпосты, работа транспорта, комендантский час, кому можно передвигаться, кому нельзя. На втором месте остаются актуальными вопросы здравоохранения – 1 918, вопросы касательно коронавируса, нового штамма-омикрон. На третьем месте вопросы общественного транспорта – 895, граждан интересовал вопрос передвижения по городу на общественном транспорте, оплата за проезд и т.д. Жители города обращаются также по вопросам жизнеобеспечения города, по вопросам водоснабжения, электроснабжения.

«Единый контакт-центр iKOMEK109 работает в усиленном режиме. В период объявленного Главой государства Касым-Жомарта Токаева режима чрезвычайного положения, в центр пошел большой поток обращений, с которым мы оперативно справляемся», – рассказала руководитель Городского центра iKOMEK Жаннат Дубирова.

Также, на базе ситуационного центра «iKOMEK», совместно с Департаментами полиции и по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан проводится работа по обеспечению безопасности жителей столицы. В рамках оперативного штаба, ведется мониторинг общественного порядка через систему видеонаблюдения. Операторами видеонаблюдения ситуационного центра «iKOMEK» выявляются нарушители общественного порядка и комендантского часа, и оперативно передаются сотрудникам Департамента полиции.

Справочно:

Каналы обращений в iKOMEK109

1. Официальный сайт акимата: astana.gov.kz

2. Чат-бот Telegram (t.me/nursultanikomek109_bot);

3. Мобильное приложение iKOMEK109 (PlayMarket/AppStore);

4. Мобильное приложение Smart Astana (PlayMarket/AppStore);