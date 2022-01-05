IJF подтвердила изменения правил соревнований для олимпийского цикла в Париже

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация дзюдо (IJF) объявила о новом своде правил, который, по ее утверждению, поможет защитить спортсменов и «модернизировать» спорт в рамках подготовки к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Ряд изменений был внесен в свод правил судейства после того, как IJF получила рекомендации от национальных федераций. Наиболее спорное изменение касается обратного сеои-наге, который больше не будет засчитываться в качестве приема, а будет приводить к штрафу дзюдоиста.

Этот прием, который был популяризирован олимпийским чемпионом Чой Мин Хо из Южной Кореи, заключается в том, что дзюдоист захватывает своего противника, затем поворачивается и бросает его на спину.

Судейский инспектор IJF Нил Адамс объяснил новые правила в 20-минутном видеоролике, но не объяснил причину решения о запрете обратного сеои-наге.

Многие поклонники дзюдо обратились в социальные сети, чтобы выразить свое разочарование и потребовать ясности в отношении этого решения. Другие изменения в правилах включают в себя то, что спортсмены получают шидо, если они отступают или поправляют дзюдоги или прическу более одного раза.

Ныряние головой было признано опасным движением, за совершение которого дзюдоист получает дисквалификацию, а спортсмены будут наказаны, если при падении назад два локтя или ладони одновременно коснутся пола. Также были внесены изменения в правила по захватам.

Владимир Барта, главный спортивный директор IJF, сказал, что цель правил - защитить спортсменов и одновременно «сделать дзюдо более динамичным, более привлекательным для публики и СМИ. Мы получили предложения и рекомендации от национальных федераций по внесению поправок и изменений в правила. IJF упорно работает над модернизацией нашего любимого вида спорта с учетом пожеланий партнеров. Эти новые правила вступят в силу с начала 2022 года и будут действовать до 2024 года».

Новые правила будут введены на Гран-при Одивелас, который пройдет с 28 по 30 января в Португалии.