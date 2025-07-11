ИИ внедрят для экспертизы нацстандартов в Казахстане

Отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК, он сообщил, что в настоящее время экспертиза проектов проводится вручную человеком.

— Но мы хотим внедрить искусственный интеллект, чтобы он сам проводил экспертизу, находил схожие стандарты, требования, чтобы дублирования не было, — объяснил Нурбек Казбек.

По словам спикера, в практике часто встречаются случаи, когда новые стандарты повторяют уже действующие.

Предполагается, что ИИ позволит упростить и ускорить процесс анализа и снизить вероятность ошибок за счет автоматического сравнения новых проектов с существующими нормативами.

Ранее мы писали, в какие сферы в Казахстане активнее всего внедряют искусственный интеллект.