ИИ внедрят для экспертизы нацстандартов в Казахстане
В Казахстане хотят использовать искусственный интеллект для проведения экспертизы проектов стандартов, сообщил руководитель управления стандартизации и страны происхождения товаров Комитета технического регулирования и метрологии Нурбек Казбек, передает корреспондент агентства Kazinform.
Отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК, он сообщил, что в настоящее время экспертиза проектов проводится вручную человеком.
— Но мы хотим внедрить искусственный интеллект, чтобы он сам проводил экспертизу, находил схожие стандарты, требования, чтобы дублирования не было, — объяснил Нурбек Казбек.
По словам спикера, в практике часто встречаются случаи, когда новые стандарты повторяют уже действующие.
Предполагается, что ИИ позволит упростить и ускорить процесс анализа и снизить вероятность ошибок за счет автоматического сравнения новых проектов с существующими нормативами.
Ранее мы писали, в какие сферы в Казахстане активнее всего внедряют искусственный интеллект.