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    19:25, 10 Июль 2025 | GMT +5

    ИИ внедрят для экспертизы нацстандартов в Казахстане

    В Казахстане хотят использовать искусственный интеллект для проведения экспертизы проектов стандартов, сообщил руководитель управления стандартизации и страны происхождения товаров Комитета технического регулирования и метрологии Нурбек Казбек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В какие сферы в Казахстане активнее всего внедряют искусственный интеллект
    Фото: freepik.com

    Отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК, он сообщил, что в настоящее время экспертиза проектов проводится вручную человеком.

    — Но мы хотим внедрить искусственный интеллект, чтобы он сам проводил экспертизу, находил схожие стандарты, требования, чтобы дублирования не было, — объяснил Нурбек Казбек.

    По словам спикера, в практике часто встречаются случаи, когда новые стандарты повторяют уже действующие.

    Предполагается, что ИИ позволит упростить и ускорить процесс анализа и снизить вероятность ошибок за счет автоматического сравнения новых проектов с существующими нормативами.

    Ранее мы писали, в какие сферы в Казахстане активнее всего внедряют искусственный интеллект. 

    Теги:
    Технологии Искусственный интеллект ИИ Цифровизация
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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