ИИ стал частью детства — представитель ЮНИСЕФ о рисках цифровых изменений

Искусственный интеллект (ИИ) уже стал частью детства, а доступ к качественному и инклюзивному образованию остается ключевым условием реализации прав каждого ребенка. Об этом заявил представитель ЮНИСЕФ в Казахстане доктор Рашед Мустафа Сарвар, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Казахстане почти каждый второй ребенок впервые выходит в интернет в возрасте 5–8 лет, а 92% детей используют смартфон для выхода в интернет ежедневно или несколько раз в день. При этом 60% детей используют интернет для учебы ежедневно. По анализу ЮНИСЕФ, основанному на данных из 10 стран, не менее 20 миллионов детей уже используют искусственный интеллект.

Одновременно цифровая среда создает новые риски — от кибербуллинга, онлайн-груминга и мошенничества до дипфейков и сексуальной эксплуатации детей. Генеративный ИИ может использоваться для создания реалистичных изображений сексуального насилия над детьми и интимных изображений несовершеннолетних без их согласия, создавая новые вызовы для защиты детей.

— Искусственный интеллект — это не вопрос будущего. Это вопрос сегодняшнего дня. Мы не должны выбирать между инновациями и безопасностью детей. Наша задача — обеспечить и то, и другое, — подчеркнул руководитель представительства ЮНИСЕФ в Казахстане.

Он отметил, что детям нужны не только ограничения, но прежде всего цифровая грамотность, критическое мышление и навыки безопасного использования технологий. При ответственном использовании ИИ способен расширять доступ к знаниям и поддерживать персонализированное обучение, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями. Сегодня в Казахстане зарегистрированы 137 434 ребенка с инвалидностью, и 38% из них обучаются в системе среднего образования. Эти данные подчеркивают важность дальнейшего развития системы поддержки, которая помогает детям получать образование и полноценно участвовать в жизни общества.

Фото: ЮНИСЕФ в Казахстане

— Инклюзия — это не только присутствие ребенка в школе. Это его участие, обучение, чувство принадлежности и возможность раскрыть свой потенциал. На первый взгляд, искусственный интеллект и инклюзивное образование — две разные темы. Но их объединяет один вопрос: как в быстро меняющемся мире обеспечить права каждого ребенка, — отметил Рашед Мустафа Сарвар.

Для ЮНИСЕФ важно оценивать инклюзию не только по тому, есть ли у ребенка место в школе, но и по тому, получает ли он необходимую поддержку, участвует ли в школьной жизни и чувствует ли себя частью сообщества. При этом равные возможности не всегда означают одинаковые решения: детям, которые сталкиваются с дополнительными барьерами, может требоваться дополнительная поддержка.

Рашед Мустафа Сарвар также напомнил, что ответственность за цифровую безопасность детей лежит не на одной стороне — она объединяет государство, школы, технологические компании, родителей и общество.

Ранее эксперт рассказал, какие правила ждут казахстанских учеников относительно смартфонов в школах.