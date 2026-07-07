ИИ против климатических угроз: ООН предупредила об экологическом следе технологии

Искусственный интеллект уже помогает прогнозировать наводнения, отслеживать вырубку лесов и эффективнее использовать воду. Но одновременно он сам становится все более серьезной нагрузкой для окружающей среды. К такому выводу пришли авторы международного доклада, посвященного взаимосвязи искусственного интеллекта и экологии, передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

Доклад White Paper on: AI and Environment («Искусственный интеллект и окружающая среда») подготовили фонд «Природа и люди» совместно с Фуданьским университетом (Китай) и Pahlé India Foundation (Индия) при участии Динамической коалиции по окружающей среде Форума ООН по управлению интернетом. Исследование было представлено 6 июля в Женеве на первой встрече Глобального диалога по вопросам управления искусственным интеллектом, учрежденного Генеральной Ассамблеей ООН.

Комплексное исследование

Авторы называют свою работу комплексным исследованием, рассматривающим сразу две стороны развития ИИ. С одной стороны, новые технологии способны ускорить борьбу с изменением климата, потерей биоразнообразия, деградацией земель и нехваткой воды. С другой — стремительный рост вычислительных мощностей требует огромного количества электроэнергии, воды для охлаждения дата-центров и природных ресурсов для производства оборудования.

— Станет ли искусственный интеллект в конечном счете союзником природы или ее противником, будет зависеть не столько от самой технологии, сколько от инженерных решений, требований к прозрачности и политических механизмов регулирования, которые мир примет в ближайшие годы» — подчеркивает в предисловии к публикации профессор Колумбийского университета и руководитель Сети по выработке решений в области устойчивого развития Джеффри Сакс.

Авторы доклада напоминают, что ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал ведущие компании, разрабатывающие ИИ, открыто публиковать данные о воздействии своих технологий на окружающую среду. Однако, несмотря на растущий интерес к регулированию искусственного интеллекта, экологические последствия его развития до сих пор остаются недостаточно изученными.

Помощник человека

В докладе приводится множество примеров того, как ИИ уже помогает природе. Алгоритмы повышают точность климатических моделей и прогнозов погоды, позволяют быстрее обнаруживать лесные пожары, отслеживать выбросы парниковых газов, контролировать состояние редких видов животных, прогнозировать засухи и наводнения, выявлять утечки в системах водоснабжения и оптимизировать полив в сельском хозяйстве.

Экологический след

Но у технологий есть и обратная сторона. По мере распространения генеративного ИИ основная экологическая нагрузка постепенно смещается не столько на обучение моделей, сколько на их ежедневное использование миллиардами людей. По данным, приведенным в докладе, в 2025 году все системы ИИ в мире могли стать источником 32,6–79,7 миллиона тонн выбросов CO₂ — примерно столько же, сколько производит Нью-Йорк за год.

Потребление воды

При этом информации о реальном потреблении электроэнергии, воды и других ресурсов пока явно недостаточно. Именно дефицит прозрачности авторы называют одной из главных проблем. По оценкам, уже в 2025 году ИИ мог потребить от 312 до 765 миллиардов литров воды — примерно столько же, сколько человечество ежегодно расходует на бутилированную воду. А к 2027 году этот показатель может достичь объема, сопоставимого с половиной годового водопотребления Великобритании. При этом дата-центры нередко строятся в регионах, где пресной воды и без того не хватает, что создает дополнительную нагрузку на местные ресурсы.

Рекомендации экспертов

Исследователи сравнили подходы к регулированию ИИ в России, Индии, Китае, США и Европейском союзе. Они пришли к выводу, что сегодня ни одна из существующих моделей не учитывает экологические последствия развития искусственного интеллекта в полной мере. В качестве первоочередных шагов предлагается ввести единые международные стандарты экологической отчетности для ИИ, оценивать его воздействие на протяжении всего жизненного цикла, сделать более открытыми данные об энергопотреблении и водопользовании, а также активнее координировать международные усилия.

Главный вывод исследования звучит достаточно просто: экологический след искусственного интеллекта — не является неизбежной ценой технического прогресса. Что случится через десять или двадцать лет, зависит от решений, которые правительства, компании и международные организации принимают сегодня.

Ранее опубликован первого доклада Независимой международной научной группы по ИИ, созданной под эгидой Организации Объединенных Наций.