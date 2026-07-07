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    ИИ против климатических угроз: ООН предупредила об экологическом следе технологии

    Искусственный интеллект уже помогает прогнозировать наводнения, отслеживать вырубку лесов и эффективнее использовать воду. Но одновременно он сам становится все более серьезной нагрузкой для окружающей среды. К такому выводу пришли авторы международного доклада, посвященного взаимосвязи искусственного интеллекта и экологии, передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

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    Коллаж: Kazinform

    Доклад White Paper on: AI and Environment («Искусственный интеллект и окружающая среда») подготовили фонд «Природа и люди» совместно с Фуданьским университетом (Китай) и Pahlé India Foundation (Индия) при участии Динамической коалиции по окружающей среде Форума ООН по управлению интернетом. Исследование было представлено 6 июля в Женеве на первой встрече Глобального диалога по вопросам управления искусственным интеллектом, учрежденного Генеральной Ассамблеей ООН.

    Комплексное исследование

    Авторы называют свою работу комплексным исследованием, рассматривающим сразу две стороны развития ИИ. С одной стороны, новые технологии способны ускорить борьбу с изменением климата, потерей биоразнообразия, деградацией земель и нехваткой воды. С другой — стремительный рост вычислительных мощностей требует огромного количества электроэнергии, воды для охлаждения дата-центров и природных ресурсов для производства оборудования.

    — Станет ли искусственный интеллект в конечном счете союзником природы или ее противником, будет зависеть не столько от самой технологии, сколько от инженерных решений, требований к прозрачности и политических механизмов регулирования, которые мир примет в ближайшие годы» — подчеркивает в предисловии к публикации профессор Колумбийского университета и руководитель Сети по выработке решений в области устойчивого развития Джеффри Сакс.

    Авторы доклада напоминают, что ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал ведущие компании, разрабатывающие ИИ, открыто публиковать данные о воздействии своих технологий на окружающую среду. Однако, несмотря на растущий интерес к регулированию искусственного интеллекта, экологические последствия его развития до сих пор остаются недостаточно изученными.

    Помощник человека

    В докладе приводится множество примеров того, как ИИ уже помогает природе. Алгоритмы повышают точность климатических моделей и прогнозов погоды, позволяют быстрее обнаруживать лесные пожары, отслеживать выбросы парниковых газов, контролировать состояние редких видов животных, прогнозировать засухи и наводнения, выявлять утечки в системах водоснабжения и оптимизировать полив в сельском хозяйстве.

    Экологический след

    Но у технологий есть и обратная сторона. По мере распространения генеративного ИИ основная экологическая нагрузка постепенно смещается не столько на обучение моделей, сколько на их ежедневное использование миллиардами людей. По данным, приведенным в докладе, в 2025 году все системы ИИ в мире могли стать источником 32,6–79,7 миллиона тонн выбросов CO₂ — примерно столько же, сколько производит Нью-Йорк за год.

    Потребление воды

    При этом информации о реальном потреблении электроэнергии, воды и других ресурсов пока явно недостаточно. Именно дефицит прозрачности авторы называют одной из главных проблем. По оценкам, уже в 2025 году ИИ мог потребить от 312 до 765 миллиардов литров воды — примерно столько же, сколько человечество ежегодно расходует на бутилированную воду. А к 2027 году этот показатель может достичь объема, сопоставимого с половиной годового водопотребления Великобритании. При этом дата-центры нередко строятся в регионах, где пресной воды и без того не хватает, что создает дополнительную нагрузку на местные ресурсы.

    Рекомендации экспертов

    Исследователи сравнили подходы к регулированию ИИ в России, Индии, Китае, США и Европейском союзе. Они пришли к выводу, что сегодня ни одна из существующих моделей не учитывает экологические последствия развития искусственного интеллекта в полной мере. В качестве первоочередных шагов предлагается ввести единые международные стандарты экологической отчетности для ИИ, оценивать его воздействие на протяжении всего жизненного цикла, сделать более открытыми данные об энергопотреблении и водопользовании, а также активнее координировать международные усилия.

    Главный вывод исследования звучит достаточно просто: экологический след искусственного интеллекта — не является неизбежной ценой технического прогресса. Что случится через десять или двадцать лет, зависит от решений, которые правительства, компании и международные организации принимают сегодня.

    Ранее опубликован первого доклада Независимой международной научной группы по ИИ, созданной под эгидой Организации Объединенных Наций.

    ООН Экология Искусственный интеллект Мировые новости ИИ
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор