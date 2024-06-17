ИИН родственников добавят в личные дела госслужащих в Казахстане

Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы подготовил документ изменений и дополнений в приказ от 10 сентября 2021 года 158 «О некоторых вопросах прохождения государственной службы», передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно документу, перечень документов, необходимых для ведения личного дела государственного служащего дополнят:

5) выписки из актов Президента РК о награждении государственными наградами и юбилейными медалями, а также из иных актов о награждении ведомственными наградами (при наличии);

14) данные о бизнес-идентификационных номерах организаций, в которых служащий осуществлял трудовую деятельность;

15) данные об индивидуальных идентификационных номерах родственников;

16) сертификаты Qazaq resmi test/Qaztest и (или) об уровне владения иностранного языка, действительные на момент формирования или обновления личного дела (при наличии);

17) данные о личных достижениях, связанных с профессиональной деятельностью;

18) данные о социально-общественной деятельности и способностей служащего в сфере науки, культуры, искусства и спорта.

В приказе отметили, что данные, указанные в подпунктах с 14) по 18) будут вестись исключительно в информационной системе «Е-қызмет».

– Обеспечение качественного ведения личного дела государственного служащего в информационной системе «Е-қызмет» в соответствии с законодательством возлагается на руководителя аппарата государственного органа, а в государственных органах, в которых отсутствует должность руководителя аппарата, – на лицо, имеющее право назначения на государственную должность, – уточнили в документе.

В Агентстве РК по делам государственной службы пояснили, что основанием для разработки проекта является поручение Администрации Президента РК от 24 апреля 2024 года № 24-42-34.221 формирования республиканского кадрового резерва на базе информационной системы «Е-қызмет».

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 28 июня.