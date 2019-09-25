III саммит по возобновляемым источникам энергии проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Саммит ВИЭ - международная индустриальная площадка, в работе которой принимают участие более 300 делегатов из 20 стран мира, включая Казахстан, Россию, Южную Корею, Украину, Великобританию, Израиль, Кувейт, Таиланд, Кыргызстан, Францию, Италию, Турцию, Германию, Узбекистан, Испанию, Грузию, Индию, Грецию, Болгарию и США, передает МИА «Казинформ».

Организаторами Renewable Energy Summit выступают Ассоциация возобновляемой энергетики Казахстана и Фонд Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы.

В своей приветственной речи исполнительный директор Фонд Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы Асет Исекешев отметил что Фонд будет поддерживать направление развития ВИЭ в Казахстане, поскольку зеленая энергетика является одним из важнейших направлений развития экономики страны.

«Главные тренды в мире: ИИ, Big Data, всеобщая цифровизация, новые материалы, развитие зеленой экономики. Эти направления показывают будет ли страна развиваться по самым лучшим стандартам и сможет ли обеспечить своим гражданам достойное качество жизни. Мы видим, что как альтернативная энергетика активно развивается в развитых странах. В Германии, например, ВИЭ составляют 32% от общего объема. В Казахстане сегодня работает 81 объект ВИЭ, общей мощностью более 900 МВт. Доля пока еще не значительна, но основная работа еще впереди», - сказал Асет Исекешев.

Спикер обратил внимание, что традиционные источники энергии, дешевая энергия – важнейший фактор для развития конкурентоспособности казахстанской продукции. И отметил несколько особенностей в восприятии ВИЭ казахстанцами.

«В понимании людей «зеленая» экономика - это солнечная или ветровые станции, но это не так. «Зеленая» экономика – это другая ступень развития и другой образ жизни: экологический транспорт, правильное и экономное использование воды, тепла и электроэнергии, внедрение новых подходов в строительстве, правильное отношение к сбору и утилизации мусора, новые подходы к формированию зеленой атмосферы в городах (парки, скверы), зеленое сельское хозяйство. Это имеет огромный эффект для природы, и экономия как физических так и финансовых ресурсов, не только для страны и города, но и для каждого человека», - сказал он.

Большой акцент спикер сделал на важности развития стандартов по энергосбережению, формирования «зеленой культуры и зеленого менталитета мышления» (уважение к природе, сохранение ресурсов, экономия), которые должны стать частью национальной культуры, а также борьбы с бюрократией в различных государственных ведомствах и подготовка специалистов.

«Реализация новых трендов «зеленой» экономики сталкивается с бюрократией, особенно в ведомствах, госпредприятиях, ответственных за экспертизу. Для успешного внедрения принципов «зеленой экономики» нужно институционально развивать законодательство, готовить специалистов. Очень важно сформировать группы высокоэффективных специалистов, которые способны разработать новые стандарты и обеспечить трансформацию отраслей с точки зрения внедрения новых технологий», - сказал он.

Асет Исекешев также предложил расширить Саммит: не концентрироваться только на возобновляемых источниках, сделать его ежегодным, а первым приоритетом мероприятия сделать ресурсосбережение. Три основные темы следующего года, по версии исполнительно директора Фонда Первого Президента РК-Елбасы: строительство, сельское хозяйство, рассмотрение конкретных проектов.

Вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков, напомнил, что в стране существует Концепция по переходу на «зеленую экономику», где главными стратегическими задачами являются планы довести долю ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии до 3% к 2021 году, 10% к 2030, а к 2050 году доля ВИЭ должна составлять не менее половины всего совокупного энергопотребления.

«Казахстан также намерен выполнить взятые на себя обязательства в рамках Парижского климатического соглашения по снижению выбросов парниковых газов на 15% по отношению к 1990 году», - добавил вице-министр и сообщил, что 27 ноября в республике пройдет последний в этом году аукцион с готовой документацией по проекту СЭЗ мощностью 50 МВт в Туркестанской области, пригласив инвесторов участвовать.

К слову, на сегодняшний день в Казахстане введены объекты мощностью более 900 МВт, то есть каждый квартал новые перспективные объекты входят в строй. Развиваются проекты по ветровой и солнечной, а также гидроэнергетике.

«Конечно, у нас есть проблемные вопросы устойчивого развития и интеграции в сеть. Надо также заниматься вопросами повышения квалификации сотрудников. Есть и перспективные направления, которые сейчас обсуждаются: сектор микрогенерации, принятие комплексных поправок по поддержке ВИЭ. Так, мы не стоим на месте, постоянно развиваемся», - сказал во время своего выступления председатель правления Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов Рамазан Жампиисов.

Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович поддержал мнение Асета Исекешева. Он тоже считает, что рассмотрение вопросов ВИЭ часто оказывается слишком узким, замкнутым на бизнес-интересах. Но, если смотреть на проблему комплексно, принимая во внимание все составляющие (производство, использование, хранение, культура потребления, новые управленческие подходы), то картина станет полной. А значит, появляется возможность получить максимальные результаты.

«С моей точки зрения важнейшим направлением является разработка эффективных технологий хранения электроэнергии - это то, чем мы должны вместе заниматься. Есть разные подходы на основе разных физических и химических процессов и генераций. Мы готовы сегодня совместно с заинтересованными партнерами этим заниматься. Немаловажны формирование культуры правильного производства и потребления электроэнергии и регулятивная база», - сказал Дворкович.

По его мнению, странам СНГ не хватает обмена наилучшими практиками и использования гармонизированного подхода, который особенно важен для соседей. Для обсуждения этого вопроса планируется встреча глав правительств ЕАЭС. «Рассчитываем на участие представителей ЕС. Это позволит добиться лучших результатов».

Постоянный представитель программы развития ООН в Казахстане Якуп Бериш, в свою очередь сообщил, что считает страну и казахстанскую неделю энергетики «ключевой платформой и значительным подходом для поднятия глобальных вопросов государственными органами и международными организациями, а также бизнес-сферой», которая сможет привести республику к чистой и доступной энергетике.

«Мы призываем активно вовлекаться в сферу ВИЭ. Мы считаем, что нужно развиваться быстрее не только по части генерации, но и по многим другим отраслям ВИЭ. Особое внимание уделять понижению выбросов парниковых газов. Как следствие, уменьшатся риски изменения климата. Это наш долг перед будущими поколениями», - сообщил он.

Цель Саммита – обсуждение «за» и «против» использования возобновляемых источников энергии, а также воплощение лучших идей и эффективных решений, призванных внести вклад в построение «зеленого» будущего нашей страны и всего мирового сообщества.

Теглайн III Саммита ВИЭ – «Развитие потенциала ВИЭ – условие реализации инициативы Елбасы по строительству «Экономики будущего».

По итогам работы Саммита будет принята Резолюция, которая отражает стратегические направления развития отрасли ВИЭ в Казахстане.

Мероприятие проходит в рамках KAZAKHSTAN ENERGY WEEK 2019/ XII Евразийского Форума KAZENERGY, организатором которого является Ассоциация KAZENERGY при поддержке Правительства Республики Казахстан.

Почетный спонсор III Международного Саммита ВИЭ 25.09.2019 в г. Нур-Султан в Фонде Первого Президента РК - Елбасы: казахстанский бизнесмен и меценат Оралбек Ботбай и его компания SOURCE ENERGY.

Спонсоры и партнеры RES-2019: акимат городаНур-Султан, Ассоциация KAZENERGY, «МЭК-Астана», программа развития ООН в Казахстане, МНТЦ, АО НК «Kazakh Invest», Центр Стратегических Инициатив, агентство Ant Media, Dasco Consulting Group, Sunel.