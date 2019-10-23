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III Республиканский форум имамов состоялся в Нур-Султане

23 Октября 2019 19:18
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III Республиканский форум имамов состоялся в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - III Республиканский форум имамов прошел в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан Ерлан Кошанов зачитал обращение Главы государства к участникам форума.

«Уважаемые участники форума! Всех вас искренно поздравляю с открытием традиционного форума имамов. Привитие таких ценностей как доброжелательность, патриотизм и человечность является влиятельной миссией. Такие ценности исламской религии воссоединяет мусульманский народ и повышает сплоченность. В этой связи, очень важно, чтобы имамы вели духовную и просветительскую деятельность. Съезд мировых и традиционных религий, который проходит в столице, становится площадкой межцивилизационного диалога, что признано всеми. В своем Послании я отметил необходимость разносторонней пропаганды трудов таких мудрецов как аль-Фараби и Абая. Поэтому нашим общим долгом является сохранение целостности народа Казахстана через укрепление дружбы и согласия», - говорится в обращении Президент РК Касым-Жомарта Токаева.

Отметим, что на форуме был утвержден ряд важных документов - Духовная платформа мусульман Казахстана «Семь духовных опор», «Реестр религиозных обрядов, выполняемых духовными служителями», «Должностные обязанности духовных служителей», «Реестр религиозных должностей». Данные документы были подготовлены республиканским исламским религиозным объединением «Духовное управление мусульман Казахстана» (далее – ДУМК) совместно с Министерством информации и общественного развития.

Фото: www.muftyat.kz

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Ключевые слова: Религия,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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