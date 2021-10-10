III Международный театральный фестиваль «TeART-Көкше» завершился в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – По словам театральных критиков, входящих в состав жюри III Международного театрального фестиваля «TeART-Көкше», отныне Кокшетау можно по праву назвать значимым театральным центром на карте Казахстана. Фестиваль стал известен далеко за пределами страны, о нем говорят, в нем хотят принять участие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Кокшетау подведены итоги III Международного театрального фестиваля «TeART-Көкше».

Напомним, в течение пяти дней на разных сценических площадках областного центра жители региона и участники фестиваля смогли посмотреть 13 спектаклей, представленных 11 театрами Казахстана, России и Кыргызстана. После каждой постановки члены жюри давали свою оценку, анализ и рекомендации артистам, режиссерам и администрации театра.

Как отметил директор Акмолинского областного русского драматического театра (АОРДТ) Бейбит Бахтыгереев, участников должно было быть намного больше, но пандемия внесла свои коррективы, и несколько театров не смогли получить разрешение на выезд за границу.

«Мы впервые в РК пригласили в жюри только очень известных театральных критиков из разных стран, так как они не будут судить отдельно режиссуру или актерскую работу, как это бывает, если в жюри входят режиссеры или актеры. Мы уверены, что театры получили объективную оценку», - отметил Б. Бахтыгереев.

Фестиваль завершился церемонией награждения лучших работ по пяти номинациям и концертной программой государственного театра «Astana Musical».

«Фестиваль продемонстрировал, что город Кокшетау стал очень значимым театральным центром на карте Казахстана. Не первый год проводится этот фестиваль, и география его с каждым годом ширится, улучшается качество спектаклей, расширяется круг поисков режиссеров и актеров», - отметила председатель жюри фестиваля ««TeART-Көкше», кандидат искусствоведения, заслуженный деятель РК, профессор кафедры истории и теории театрального искусства Казахской национальной академии искусств им. Жургенова Сания Кабдиева.

Присутствующая на закрытии фестиваля заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова поздравила собравшихся с завершением работы и поблагодарила за участие. По словам замакима, за пять дней фестиваля более 1000 зрителей посетили представленные постановки, и это несмотря на то, что залы были заполнены лишь на часть из-за пандемии и санитарных ограничений.

И вот наконец итоги! В номинации «За актерский ансамбль» был награжден спектакль «Сиротливый запад» Арт-пространства АОРДТ. Номинации «Лучшая работа художника» удостоилась Асия Курманалина за спектакль «Собака» Актюбинского областного театра кукол «Алакай». Номинация «За художественную целостность» досталась спектаклю «Тот самый день» темиртауского театра для детей и юношества, «Лучшей режиссурой» был признан Антон Зайцев за спектакль «Абай. Впечатления» государственного театра кукол города Алматы. В номинации «Лучший спектакль» победителем стал государственный русский драматический театр им. Достоевского города Семея, представивший на суд зрителя спектакль «Завтра была война». Кстати, именно этот театр был лауреатом предыдущего фестиваля.

«Мне очень приятно, что фестиваль набирает силу. Команда оргкомитета привлекает очень интересные коллективы. Разные формы и жанры, новая драматургия, совсем молодые актеры, которые находятся на этапе становления, - и это очень любопытно. Есть такие коллективы, которые уже были на фестивале ранее, и они показывают свой профессиональный рост. Действительно Кокшетау становится местом притяжения театрального мира. О фестивале знают не только в Казахстане, но и за рубежом, и очень многие хотят сюда попасть, но есть конкурсный отбор…. Для зрителей это большой праздник, а для профессионалов важная для роста работа!» - добавила С. Кабдиева.

Напомним, в мае текущего года Кокшетау стал культурной столицей Казахстана. О присвоении такого статуса областному центру на открытии республиканского фестиваля «Рухани казына-2021», посвященного 30-летию Независимости страны, сообщила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, озвучив решение оргкомитета.



