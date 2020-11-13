III Форум сельских женщин Казахстана проходит в режиме онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в режиме онлайн проходит III Форум сельских женщин Казахстана. Депутат Мажилиса Парламента РК, руководитель оргкомитета Форума сельских женщин Казахстана Майра Айсина, выступив с приветственной речью, отметила, что данное мероприятие поистине стало объединяющей и мотивирующей площадкой для сотни сельских женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень рада, что мы сегодня открываем третий по счету Республиканский форум сельских женщин, который поистине стал объединяющей и мотивирующей площадкой для сотни сельских женщин. Каждый год мы открываем новые имена и героинь. К сожалению, в текущем году, мы не смогли поехать в села и увидеть работу женщин. Но, как видите, расстояние для нас не помеха, мы встретились в режиме онлайн. Мы чувствуем вашу целеустремлённость, патриотизм. Каждый из вас является ярким представителем своего региона, болеющим душой за родное село. Как говорил в своем Послании Президент, конкурентная экономика не может быть создана без развитого сельского хозяйства. Эти вопросы сегодня решаете вы. Поэтому мы создали эту площадку, чтобы она была полезная, чтобы поделиться опытом», - выступила Майра Айсина.

Депутат подчеркнула, что половина населения живет на селе, из них 4 млн – это женщины. Она выразила уверенность в том, что работа форума даст существенный импульс развитию агропромышленного комплекса. По ее словам, такие мероприятия позволяют повысить социальный статус женщин.

«70 % молока и 90 % овощей производится в личных подсобных хозяйствах. Не зря Президент акцентировал внимание на то, что надо, решительным образом эффективно задействовать потенциал личного подсобного хозяйства. Вы даете почти половину ВВП сельского хозяйства. Эксперты-женщины трудятся во благо развития села. В целом, для создания такого форума способствовала успешная реализация социального проекта «Coca-Cola белестері». С 2013 года мы провели краткосрочные тренинги для 23 тысяч женщин. Мы объездили 160 сел из разных регионов, ежегодно проводим конкурс на лучшую бизнес идею. Победителям вручаются гранты, 61 женщин успешно реализуют свои проекты, развивают бизнес. Сегодня наш форум проходит без Салтанат Рахимбековой - автора и инициатора данной площадки. Она ушла, но оставила прекрасный след за собой - большие проекты в поддержку села, молодую и дружную команду и много хороших дел», - сказала руководитель оргкомитета Форума сельских женщин Казахстана Майра Айсина.

В ходе форума также почтили память Салтанат Рахимбековой, показали документальный фильм, посвященной ее жизни и трудовой деятельности.

На мероприятии также выступила Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Рамазанова. Она зачитала поздравительную речь Первого заместителя руководителя Администрации Президента РК Даурена Абаева.

«Сельские женщины вносят особый вклад в развитие сферы образования, бизнеса, агропромышленного комплекса. Желаю успехов в работе форума. Всем женщинам желаю крепкого здоровья, счастья и успехов», - говорится в письме Даурена Абаева.

Лаззат Рамазанова отметила, что сегодня 1,8 млн женщин вносят свой вклад в развитие страны. 40 % женщин, которые трудятся на селе, являются мотиватором для совмещения своих обязанностей как в селе, так и на рабочем месте.

«Особая роль отводится женщинам, которые смогли осуществить мечту, начать бизнес, внести лепту в развитие своего населенного пункта. Когда сегодня Глава государства ставит перед нами задачу – усилить роль семьи, сохранить семейные традиции, в сохранении института семьи особую роль играют женщины», - заключила Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Рамазанова.