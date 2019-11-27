IIHF представила молодежную сборную Казахстана на МЧМ-2020 в Чехии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В прошлом сезоне на Чемпионате мира в Канаде молодежная сборная Казахстана сумел сохранить за собой право представлять страну в элитном дивизионе. В групповом этапе успешно выступить не удалось, однако, казахстанцы уверенно переиграли в двух матчах датчан, в серии за сохранение прописки в дивизионе сильнейших команд мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sport.inform.kz.

При этом, казахстанская молодежка буквально влюбила в себя канадскую публику, которая горячо поддерживала команду и посвящала ей песни. Сможет ли эта команда снова удивить?

История молодежной сборной Казахстана на Чемпионатах мира

Сборная Казахстана до 20 лет существует с 1993 года. Спустя пять лет команда впервые сыграла в элитном дивизионе. В 1998 году казахстанская молодежка обыграла Словакию на групповом этапе. На том же турнире, они обыграли Канаду в матче за седьмое место со счетом 6-3, что по-прежнему, считается одним из величайших достижений в истории казахстанского молодежного хоккея.

Еще через год Казахстан вышел в четвертьфинал, но на этот раз канадцы хозяева турнира были сильнее – 12:2. Главной звездой казахстанской команды в те годы был легендарный Николай Антропов, который позже был задрафтован в НХЛ и успешно выступал за такие команды как «Торонто Мэйпл Лифс» и «Атланта Трэшерс».

Вернувшись в элитный дивизион в 2008 году, на Чемпионате мира в Либереце казахстанцы дали тяжелые бои США и России, а также обыграли Швейцарию и Словакию, финишировав на восьмом месте. На протяжении следующих девяти лет молодежная сборная Казахстана тщетно пыталась вернуться в элиту, вплоть до 2018 года. Тот факт, что команда сделала прорыв, свидетельствует о повышении качества молодежной хоккейной программы в Казахстане.

Прошлый сезон

На молодежном чемпионате мира, проходившем в канадской провинции Британская Колумбия, казахстанцы финишировали на последнем месте в своей группе. В Виктории они проиграли будущим чемпионам мира Финляндии со счетом 0:5 и США – 2:8. В матче за право сыграть в четвертьфинале казахстанцы проиграли Словакии.

В серии за сохранение прописки в элитном дивизионе, Казахстан встречался с командой Дании, которая провела несколько лет в элитном дивизионе и была записным фаворитом в этом противостоянии. В первой игре датчане забили свои первые три гола на турнире, однако, Казахстан сумел одержать победу 4:3. Вторая игра была не менее напряженной, но казахстанцы ее выиграли всухую – 4:0. Благодаря этой победе, молодежная сборная Казахстана в седьмой раз в истории завоевала место в элитном дивизионе.

Тренер

На чемпионате мира в Чехии казахстанской молодежкой будет руководить опытный 58-летний специалист Сергей Старыгин, который четвертый сезон возглавляет молодежную команду «Барыса» в МХЛ («Снежные Барсы»). Ранее, Старыгин работал с командой U20 в 2000 году, а также тренировал сборные команды U18.

Кто соперники?

Матчи МЧМ-2020 пройдут с 26 декабря 2019 по 5 января 2020 года. Молодежная сборная Казахстана сыграет в городе Тршинец в группе «А», соперниками нашей молодежки станут команды Швейцарии, Швеции, Словакии и действующие чемпионы мира – сборная Финляндии.

Билеты можно приобрести в режиме онлайн по этой ссылке: IIHF.com/tickets

Расписание матчей сборной Казахстана (время г. Нур-Султан):

Групповой этап

26.12.2019 Швейцария - Казахстан 20:00

27.12.2019 Словакия - Казахстан 20:00

29.12.2019 Казахстан - Финляндия 20:00

30.12.2019 Казахстан - Швеция 20:00

Все матчи молодежной сборной Казахстана покажет телеканал QAZSPORT