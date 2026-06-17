ИИ могут внедрить для мгновенного предупреждения казахстанцев о землетрясениях

Депутат Мажилиса Абуталип Мутали предлагает ускорить цифровизацию сейсмологической отрасли с использованием ИИ, чтобы сообщения о надвигающемся землетрясении приходили в кратчайшие сроки, передает корреспондент агентства Kazinform.

В своем депутатском запросе Абуталип Мутали предложил добавить системы мониторинга, анализа данных и раннего оповещения населения в Единый национальный контур управления сейсмическими рисками.

— Нужно усилить цифровизацию отрасли. Реакция при землетрясениях должна быть за секунды. И здесь нужно максимально использовать возможности искусственного интеллекта, — отметил депутат.

По мнению Абуталипа Мутали, Казахстану следует опираться на международный опыт, где наиболее эффективной защитой от землетрясений считается единая цифровая система, объединяющая данные сейсмомониторинга, критическую инфраструктуру и строительную отрасль.

— Так, в Японии система UrEDAS в режиме реального времени обрабатывает сигналы с сотен станций, что позволяет автоматически, без человеческого фактора, за секунды до прихода разрушительной волны останавливать скоростные поезда и блокировать подачу газа на промышленных объектах, — сообщил Абуталип Мутали.

Аналогичные системы работают в США. Там программа «ShakeAlert» соединена с цифровыми картами сейсмического микрорайонирования. Благодаря этому власти выдвинули ряд требований при строительстве зданий.

Фото: Мажилис РК

— В Калифорнии застройщик физически не сможет получить разрешение на проектирование, если параметры здания не соответствуют детальным рискам конкретного земельного участка. Главный урок передовой мировой практики при землетрясениях заключается в переходе от пассивной фиксации подземных толчков к проактивному управлению рисками, — отметил депутат Абуталип Мутали.

По его словам, сейчас МЧС работает над внедрением карт сейсмического зонирования в градостроительное планирование. Однако для повышения эффективности системы необходимо продолжить развитие инфраструктуры геоданных и их интеграцию в процессы территориального планирования.

— Система сейсмологического мониторинга в целом функционирует и развивается, при этом требуется дальнейшее расширение охвата наблюдательной сети и повышение равномерности ее распределения по сейсмоопасным зонам страны в целях повышения полноты данных наблюдений, — сказал Абуталип Мутали.

В связи с этим он предложил продолжить объединение систем мониторинга, анализа данных и раннего оповещения населения в единый национальный контур управления сейсмическими рисками.

Ранее в МЧС сообщали, что экстренные уведомления о землетрясении рассылаются при землетрясении выше пяти баллов.