Критическую уязвимость в Zoom обнаружили с помощью ИИ

В Zoom обнаружили уязвимость, которая позволяла участнику видеозвонка получить контроль над устройством другого пользователя во время демонстрации экрана, сообщает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на WIRED.

Как выяснили специалисты компании A Security, проблема затрагивала устройства на всех поддерживаемых Zoom операционных системах — Windows, macOS, Linux, iOS и Android.

Ошибку исследователи обнаружили с помощью общедоступной ИИ-модели. Нейросеть за сутки, используя менее чем 20 текстовых запросов нашла проблему и показала, как злоумышленники могли использовать ее.

Проблема находилась в протоколе, который обеспечивает работу аннотаций во время демонстрации экрана. То есть, устройство могли перехватить у обычного участника или организатора, когда тот демонстрировал экран во время звонка.

По данным исследователей, атака могла проходить незаметно и не требовала от пользователя переходить по ссылкам или выполнять другие дополнительные действия.

Специалисты предупреждают, что особенно серьезные последствия такая уязвимость могла иметь для компаний. Получив контроль над компьютером сотрудника и его учетными данными, злоумышленник потенциально мог попытаться получить доступ и к другим ресурсам корпоративной сети.

По мнению исследователей, этот случай показывает, что с помощью ИИ находить сложные ошибки в программном обеспечении становится значительно быстрее. Если раньше на подобную работу команде специалистов могли потребоваться месяцы, теперь ИИ позволяет справиться с ней за гораздо более короткое время.

Уязвимость обнаружили в начале июня. После этого Zoom устранил ошибки как на стороне серверов компании, так и в приложениях на устройствах пользователей, сообщает издание.

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