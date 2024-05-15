Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что искусственный интеллект обрушивается на мировой рынок труда «как цунами», передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

В ближайшие два года ИИ, вероятно, затронет 60% рабочих мест в странах с развитой экономикой и 40% по всему миру, сообщила Георгиева на мероприятии в Цюрихе.

— У нас очень мало времени, чтобы подготовить к этому людей и бизнес, — сказала она на мероприятии, организованном Швейцарским институтом международных исследований. — Это может привести к огромному увеличению производительности, если мы хорошо управимся, но также может привести к большему количеству дезинформации и, конечно же, к большему неравенству в нашем обществе.

Глава МВФ сказала, что мировая экономика стала более подвержена потрясениям в последние годы, но остается в значительной степени устойчивой.