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    21:47, 14 Май 2024 | GMT +6

    ИИ обрушивается на рынок труда как «цунами» — Глава МВФ

    Кристалина Георгиева
    Фото: Hu Yousong/Xinhua

    Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что искусственный интеллект обрушивается на мировой рынок труда «как цунами», передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

    В ближайшие два года ИИ, вероятно, затронет 60% рабочих мест в странах с развитой экономикой и 40% по всему миру, сообщила Георгиева на мероприятии в Цюрихе.

    — У нас очень мало времени, чтобы подготовить к этому людей и бизнес, — сказала она на мероприятии, организованном Швейцарским институтом международных исследований. — Это может привести к огромному увеличению производительности, если мы хорошо управимся, но также может привести к большему количеству дезинформации и, конечно же, к большему неравенству в нашем обществе.

    Глава МВФ сказала, что мировая экономика стала более подвержена потрясениям в последние годы, но остается в значительной степени устойчивой.

    — Мы не находимся в глобальной рецессии, — сказала Георгиева, когда ее прерывали протестующие, требующие действий для борьбы с изменением климата и решение проблем долгов развивающихся стран. — В прошлом году были опасения, что большинство экономик впадет в рецессию, но этого не произошло. Инфляция, сильно ударившая по нам, снижается, практически везде.

    Теги:
    Технологии Мировая экономика Искусственный интеллект Рынок труда Общество МВФ Мировые новости ИИ
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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