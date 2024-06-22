ИИ может трансформировать ДНК целых организаций - Microsoft

ИИ продолжает революционизировать подходы к работе, освобождая время, автоматизируя рутинные задачи и повышая производительность. Однако он не может заменить оригинальность и творческую мощь человеческого разума. Именно это послание хочет донести до работников Колетт Шталльбаумер, генеральный менеджер Microsoft Copilot и сооснователь WorkLab, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

- Вы можете выбрать страх или принять вызов и учиться, — сооснователь Microsoft WorkLab о будущем сферы труда и ИИ.

Послание Шталльбаумера прозвучало на фоне недавних данных из опроса о работе, организованного Microsoft и LinkedIn, который подчеркивает стремительное использование ИИ в офисной среде. Опрос показал, что ИИ уже оказывает значительное влияние на то, как люди выполняют свою работу.

Интеграция таких инструментов ИИ, как ChatGPT и Copilot, трансформирует рабочие места — изменение, которое следует принять, а не бояться, утверждает Шталльбаумер, поскольку ИИ не только изменит индивидуальные рабочие практики, но и может трансформировать ДНК целых организаций.

Рост использования инструментов ИИ на индивидуальном уровне

Согласно ежегодному отчету Work Trend Index за 2024 год, который опросил 31 000 человек в 31 стране, 75% уже используют генеративный ИИ на работе — показатель, который удвоился за последние шесть месяцев.

Растущий тренд интеграции инструментов ИИ уже демонстрирует значительные преимущества. 85% респондентов сообщили о повышении производительности, а 84% отметили улучшения в творческой деятельности, что приводит к повышению удовлетворенности сотрудников.

Генеративные инструменты ИИ позволяют работникам уделять больше времени деятельности, ориентированной на людей. Такой, как взаимодействие с командой и креативное мышление. Таким образом, люди будут меньше исполнителями, и больше — кураторами работы и результатов, созданных ИИ, объяснила Шталльбаумер.

- Продавец может тратить меньше времени на ввод данных или навигацию по системам учета, и больше — на развитие отношений с клиентами. Аналогично, финансовый специалист может сократить время, затрачиваемое на поиск ошибок в данных. Больше сосредоточиться на стратегическом росте бизнеса, - говорит она.

Обнадеживает то, что люди получают пользу от этих изменений в своих ролях. Вызов заключается в организации, масштабировании и интеграции этих практик на уровне организаций стратегически.

Масштабирование внедрения ИИ на уровне организаций

- После начала использования ИИ индивидуально наступает сложная часть цикла – внедрение технологий. Теперь предстоит настоящая работа, где людям нужно выработать привычку работать с ИИ, — сказала Шталльбаумер.

Согласно опросу, 41% руководителей ожидают, что им придется пересмотреть бизнес-процессы с использованием ИИ, хотя развитие еще формируется. Например, некоторые улучшения будут схожи для всех компаний, в то время как другие решения ИИ и изменения будут разработаны для целей конкретной организации.