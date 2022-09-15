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II Международный театральный форум-лаборатория проходит в Акмолинской области

Автор:  
Оксана Матасова
15 Сентября 2022, 09:09
II Международный театральный форум-лаборатория проходит в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области дан старт II Международному театральному форуму-лаборатории «Те-ART-Көкше», который в этом году пройдет на базе одного из центров отдыха Зерендинского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Известные казахстанские и российские театральные деятели, журналисты центральных казахстанских и российских СМИ, преподаватели Российского института театрального искусства – ГИТИС, актеры, режиссеры казахстанских и российских театров, театральные менеджеры и заведующие литературной частью съехались в Акмолинскую область, чтобы принять участие в международном театральном форуме.

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«Вас привели сюда любовь к театру, стремление к совершенствованию, желание приобщить к великому, вечному искусству как можно больше людей. Как это сделать? Как найти нужные слова, методы, чтобы, не опуская высокую планку, сохраняя лучшие традиции, достучаться до сердец новых и потенциальных зрителей? Надеюсь, что в эти дни общими усилиями мы попытаемся найти ответы хотя бы на часть этих вечных вопросов», - сказал, открывая форум, директор акмолинского областного русского драматического театра (АОРДТ), «Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері» Бейбут Бахтыгереев.

От имени акима региона Ермека Маржикпаева гостей форума поприветствовала руководитель областного управления культуры Айгуль Сабитова.

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Гость фестиваля, директор Казахского государственного академического драматического театра имени М. Ауэзова, заслуженный деятель Казахстана Еркин Жуасбек поблагодарил организаторов за возможность встретиться в замечательной природной жемчужине Казахстана.

«В последние пять-шесть лет АОРДТ — самый активный казахстанский театр. Его директор Бейбут Бахтыгереев каждый год инициирует новые проекты. Программа форумов с каждым годом все обширнее. Знаю, что будет интересно и полезно», - подчеркнул он.

Работа форума будет вестись по четырем кластерам: актерское мастерство, режиссура, менеджмент и креативное продюсирование, театральная журналистика. Вечерами гостей будет ждать просмотр спектаклей с их последующим обсуждением.

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Среди спикеров форума известные личности. Так, первую секцию «Актерское мастерство» провели преподаватели ГИТИС по пластике - Рустам Миннибаев, по сценической речи - Татьяна Васильева и по актерскому мастерству - Татьяна Морозова.

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