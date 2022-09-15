II Международный театральный форум-лаборатория проходит в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области дан старт II Международному театральному форуму-лаборатории «Те-ART-Көкше», который в этом году пройдет на базе одного из центров отдыха Зерендинского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Известные казахстанские и российские театральные деятели, журналисты центральных казахстанских и российских СМИ, преподаватели Российского института театрального искусства – ГИТИС, актеры, режиссеры казахстанских и российских театров, театральные менеджеры и заведующие литературной частью съехались в Акмолинскую область, чтобы принять участие в международном театральном форуме.

«Вас привели сюда любовь к театру, стремление к совершенствованию, желание приобщить к великому, вечному искусству как можно больше людей. Как это сделать? Как найти нужные слова, методы, чтобы, не опуская высокую планку, сохраняя лучшие традиции, достучаться до сердец новых и потенциальных зрителей? Надеюсь, что в эти дни общими усилиями мы попытаемся найти ответы хотя бы на часть этих вечных вопросов», - сказал, открывая форум, директор акмолинского областного русского драматического театра (АОРДТ), «Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері» Бейбут Бахтыгереев.

От имени акима региона Ермека Маржикпаева гостей форума поприветствовала руководитель областного управления культуры Айгуль Сабитова.

Гость фестиваля, директор Казахского государственного академического драматического театра имени М. Ауэзова, заслуженный деятель Казахстана Еркин Жуасбек поблагодарил организаторов за возможность встретиться в замечательной природной жемчужине Казахстана.

«В последние пять-шесть лет АОРДТ — самый активный казахстанский театр. Его директор Бейбут Бахтыгереев каждый год инициирует новые проекты. Программа форумов с каждым годом все обширнее. Знаю, что будет интересно и полезно», - подчеркнул он.

Работа форума будет вестись по четырем кластерам: актерское мастерство, режиссура, менеджмент и креативное продюсирование, театральная журналистика. Вечерами гостей будет ждать просмотр спектаклей с их последующим обсуждением.

Среди спикеров форума известные личности. Так, первую секцию «Актерское мастерство» провели преподаватели ГИТИС по пластике - Рустам Миннибаев, по сценической речи - Татьяна Васильева и по актерскому мастерству - Татьяна Морозова.