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ІІ Международный фестиваль Jezkiik пройдет в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
7 Августа 2019, 00:45
ІІ Международный фестиваль Jezkiik пройдет в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В местности Болатсай Улытауского района Карагандинской области 23-24 августа пройдет ІІ Международный фестиваль этно-культурного наследия Jezkiik. Он проводится в рамках программы «Рухани Жаңғыру», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В фестивале примут участие известные казахстанские и зарубежные артисты - ансамбль Carmen Guerrero Flamenco (Испания), сербский национальный оркестр «Абрашевич», оркестр DUHAJ, итальянская группа «MORESCA NOVA» и другие

Фестиваль начнется 23 августа с концертной программы у костра с участием солистов С.Абдыгали, Д.Аркенова, К.Карениной, Б.Рахимжанова (гитара), В.Слепухина (гитара), А.Севостьянова (баян), Б.Смагулова (кюйши), Б.Танатарова (кюйши). Также в этот вечер зрителеям покажут фильм Amire, который был снят на киностудии «Қазақфильм» и студии «DAR Play».

В субботу, 24 августа, фестиваль продолжится концертом «Атадан қалған асыл мұра». В нем примут участие Академический оркестр им.Таттимбета, солисты С.Мусайын, Д.Аркенов, Г.Тапай, Ж.Баспаковой, А.Улкенбаева (г.Алматы), Ж.Жузбаев (г.Нур-Султан), Ж.Сатыбалдиев (г.Алматы), С.Турысбеков (г.Нур-Султан), этно-группа «HasSak» (г. Алматы) и фольклорные ансамбли из Италии, Испании, Сербии, Венгрии.

Также в этот день на фестивале выступят фольклорно-хореографический ансамбль «Акку», народный ансамбль песни и танца «Тоқырауын толқындары» из Актогайского района, ансамбль домбристов, исполнители традиционных песен А.Косанова, У.Байбосынова, А.Мухият, жырши Е.Шалдыбеков. Будет организован айтыс акынов «Ұлы дала дүбірі», в котором примут участие известные акыны - заслуженный деятель РК Аманжол Альтаев и лауреат государственной молодежной премии «Дарын» Сара Токтамысова.

Гостям фестиваля покажут казахские народные традиции тұсаукесер, бесікке бөлеу, беташар и другие.

Фестиваль этно-культурного наследия Jezkiik завершится гала-концертом с участием театра национальных традиций «Арлан», звезд казахстанской эстрады Кыдырали Болманова, Каракат Абильдиной и группы «Дос-Мукасан», этно-рок группы «Улытау» и групп «Alatau serileri», «Назар» (Алматы), степ-группы «Алтын батыр».

Карагандинская область   Культура   Рухани жаңғыру  
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