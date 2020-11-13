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II место заняла в республиканском конкурсе среди педагогов-психологов Акмолинская область

13 Ноября 2020 18:55
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II место заняла в республиканском конкурсе среди педагогов-психологов Акмолинская область

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В ежегодном республиканском конкурсе «Лучший психолог года» область представили победители областного этапа. Конкурс проведен в целях выявления и поддержки талантливых психологов, содействия их дальнейшему профессиональному и творческому росту, а также пропаганды и распространения передового опыта психологов в организациях образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

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Как отметили в пресс-службе управления образования в ежегодном конкурсе Республиканского научно-практического центра «Дарын» приняли участие 97 психологов, 39 из них вошли в число лучших. Акмолинскую область с честью представили педагоги – психологи города Степногорска, Бурабайского, Атбасарского, Аккольского, Аршалынского, Жаркаинского районов.

«Участниками конкурса являются лучшие, по итогам областных туров, представители заявленной специфики педагогических работников, и, что немаловажно, вне зависимости от стажа и опыта работы. Каждый педагог достойно выступил в трех категориях в соответствии со стажем работы», - сообщили в областном ведомстве.

По итогам конкурса педагог – психолог Гастелловской средней школы Жаркаинского района Аслан Манатов получил диплом I степени. А в номинациях «Креативный психолог» и «Профессиональное мастерство» получили дипломы педагоги – психологи СШ №2 Аккольского района Сандигуль Бейсенова и Борисовской средней школы Атбасарского района Елена Поляковская.

В рейтинге областей по результатам конкурса регион занял почетное II место.


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#Акмолинская область   #Образование   #Регионы   #Общество  
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