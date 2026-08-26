ИИ меняет профессии: как Казахстану перестроить образование

По мере того как искусственный интеллект меняет сферу образования и занятости, правительства разных стран реагируют на эти процессы по-разному. Казахстан совмещает подготовку ИИ-специалистов с интеграцией новых технологий во все дисциплины — и такой подход может стать конкурентным преимуществом страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Искусственный интеллект перекраивает карту образования быстрее, чем правительства успевают понять, какой рынок труда он формирует.

Китай, к примеру, закрывает тысячи университетских программ и одновременно расширяет подготовку специалистов в сфере ИИ и других стратегических технологий.

Американские университеты создают специализированные программы, но также учат использовать ИИ в традиционных профессиях.

Россия делает ставку на подготовку технических специалистов совместно с технологическими компаниями.

Казахстан внедряет ИИ от школы до университета и готовится открыть первый специализированный исследовательский университет в этой сфере.

Эти реформы отражают понятное стремление подготовить студентов к технологическим переменам. Но одновременно они поднимают более глубокий вопрос: если ИИ трансформирует задачи практически в каждой профессии, должны ли государства просто заменять «устаревшие» специальности новыми? Или им стоит пересмотреть то, чему учат в рамках уже существующих дисциплин?

Некоторые профессии исчезнут, но большинство изменится

Данные пока не говорят о том, что ИИ уничтожит большинство профессий. Но и простым инструментом для ускорения работы он не останется. В первую очередь будут сокращаться профессии и задачи, связанные с рутинной цифровой и административной работой. В других сферах ИИ возьмет на себя только часть задач. Профессия при этом сохранится, но для выполнения той же работы людей может потребоваться меньше.

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Важно понимать, что любая профессия состоит из разных задач. Например, специалист может искать информацию, готовить документы, общаться с клиентами, анализировать сложные ситуации и принимать окончательное решение. ИИ уже хорошо справляется с частью такой работы, но хуже — с задачами, где необходимы ответственность, опыт и понимание контекста. Поэтому речь далеко не всегда идет о полной замене человека.

По оценке Международной организации труда, каждый четвертый работник в мире занят в сфере, на которую в той или иной степени может повлиять генеративный ИИ. При этом организация считает изменение профессий более вероятным сценарием, чем их полное исчезновение: в большинстве работ по-прежнему остаются задачи, которые должен выполнять человек.

Доклад Всемирного экономического форума Future of Jobs Report 2025 показывает оба направления изменений: работодатели ожидают, что ИИ и технологии обработки информации к 2030 году создадут около 11 млн рабочих мест по всему миру, одновременно вытеснив примерно 9 млн. Спрос на специалистов по ИИ, работе с данными и разработчиков программного обеспечения будет расти, тогда как число административных и других рутинных профессий сократится.

Еще одна проблема касается молодых специалистов. Обновленное в августе 2026 года исследование Stanford Digital Economy Lab не обнаружило массового вытеснения работников ИИ во всей экономике США. Однако среди работников в возрасте 22–25 лет в профессиях, сильнее затронутых ИИ, занятость была примерно на 19% ниже ожидаемого уровня — в основном за счет снижения найма, а не увольнений. Это указывает на новую проблему: ИИ забирает именно те начальные задачи, через которые выпускники традиционно получали первый профессиональный опыт.

Разные страны — разные подходы

Китай выбрал наиболее централизованный подход. По данным Министерства образования КНР, которые приводит Xinhua, китайские университеты с 2021 по 2025 год открыли около 10 200 программ бакалавриата и закрыли или приостановили примерно 12 200. Таким образом, была пересмотрена почти треть образовательных программ страны. Сокращения затронули некоторые направления в области искусства, гуманитарных наук, иностранных языков и менеджмента. Одновременно появились новые программы по ИИ, робототехнике, полупроводникам и другим стратегическим направлениям.

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Перестройка системы образования связана не только с ИИ. На нее также влияют безработица среди выпускников и избыток специалистов в отдельных областях. Китай направляет ресурсы в стратегически важные отрасли, однако здесь есть определенный риск: востребованная сегодня профессия может оказаться менее нужной к моменту выпуска студентов.

В США университеты открывают специализированные программы по ИИ, но некоторые из них одновременно учат использовать технологию в разных профессиях. Например, инициатива AI Fluency Университета штата Огайо предполагает, что выпускник должен хорошо знать свою специальность и понимать, как применять ИИ в этой сфере. Студенты также учатся оценивать ограничения технологии и проверять результаты ее работы.

Россия делает ставку на подготовку технических специалистов совместно с технологическими компаниями. Например, инициатива AI360, разработанная «Яндексом», Сбером и рядом ведущих университетов, готовит исследователей и инженеров, которые смогут создавать новые модели ИИ. Программа сочетает математику и машинное обучение с практической подготовкой и доступом к вычислительным ресурсам.

Казахстан сделал ставку на оба направления

В казахстанских школах программы «Цифровая грамотность» и «Информатика» обновляются с учетом развития ИИ. В них уже 43 учебные цели: от цифровой безопасности и ответственного использования технологий до машинного обучения, нейронных сетей и анализа данных.

Высшее образование развивается еще быстрее. По данным Министерства науки и высшего образования, 95 университетов уже внедрили дисциплины по ИИ, а 30 вузов предлагают 42 специализированные образовательные программы. Кроме того, в этом году начнет подготовку студентов новый Qazaq Research University of Artificial Intelligence. В его программах будут представлены дисциплины формата AI+X, предполагающие применение ИИ в различных секторах экономики.

Вопрос о том, нужен ли ИИ в высшем образовании, для Казахстана уже решен. Теперь важнее другое: действительно ли новые программы дают студентам полезные навыки или слово «ИИ» просто появляется в уже существующих учебных планах.

ИИ меняет «глаголы»

Университеты традиционно учат профессиям: юрист, инженер, врач, преподаватель, дипломат. ИИ же меняет не столько названия профессий, сколько конкретные задачи внутри них: поиск информации, перевод, подготовку документов, моделирование, диагностику и прогнозирование.

Поэтому отдельные специалисты по ИИ, безусловно, нужны. Но этого недостаточно. Остальным специалистам тоже придется научиться работать с ИИ в рамках своей профессии.

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Один из примеров — международные отношения. Не обязательно создавать отдельную специальность «ИИ-дипломатия». Гораздо полезнее готовить специалистов по международным отношениям, которые знают историю, политику, экономику, языки и регионы, но при этом умеют использовать ИИ для анализа документов, работы с открытыми источниками, мониторинга санкций, подготовки сценариев и выявления дезинформации.

Здесь знание своей профессии становится еще важнее, поскольку ИИ может выдавать убедительные, но ошибочные ответы. Если выпускник умеет попросить ИИ провести анализ, но не может понять, где в нем допущена историческая ошибка, сделано неверное политическое предположение или представлен неправильный перевод, он не умеет работать с ИИ — он просто от него зависит.

То же касается и других профессий. Большинство таких специалистов не будут создавать собственные модели ИИ. Их преимущество будет заключаться в другом: они будут сочетать знания своей профессии с умением использовать ИИ, проверять его ответы и понимать его ограничения.

По сути, системе образования нужны три уровня подготовки: базовая грамотность в сфере ИИ для всех, умение применять его в конкретной профессии и глубокая техническая подготовка для тех, кто будет создавать эти технологии.

Что стоит и не стоит делать Казахстану

Во-первых, Казахстану важно разделять специализированное обучение ИИ и направление AI+X. Стране нужны отдельные программы для исследователей и инженеров, но большой эффект может дать и применение ИИ в добыче полезных ископаемых, энергетике, сельском хозяйстве, логистике, государственном управлении и развитии казахскоязычных технологий. Поэтому образовательные приоритеты стоит связывать с реальными потребностями экономики, а не просто стремиться увеличивать число выпускников со специальностью «ИИ».

Фото: Kazinform

Во-вторых, оценивать новые программы нужно не по количеству курсов, а по навыкам выпускников. Важно, чтобы они умели выбирать подходящие инструменты, проверять результаты работы ИИ, находить ошибки и применять технологию для решения реальных рабочих задач. Для этого необходимы подготовленные преподаватели и доступ к вычислительным ресурсам. Иначе реформа может еще сильнее увеличить разрыв между ведущими университетами Астаны, Алматы и региональными вузами.

Одновременно людям из сокращающихся профессий понадобится помощь в переходе на новую работу. При этом не каждый человек, чью работу автоматизируют, должен становиться программистом.

Наконец, не стоит бездумно сокращать гуманитарные и социальные науки. Казахстану, который развивает собственные казахскоязычные технологии, нужны лингвисты, историки, юристы и специалисты по культуре. Именно они помогают создавать и проверять данные, на которых работают системы ИИ.

Умение общаться, оценивать ситуацию, понимать контекст и принимать этические решения — не второстепенные навыки в эпоху ИИ. Напротив, это качества, с которыми технологии пока справляются хуже человека.

В конечном счете успех не стоит измерять количеством университетских программ со словом «искусственный интеллект». Гораздо важнее другое: смогут ли казахстанские инженеры, преподаватели, врачи, дипломаты и государственные служащие использовать ИИ в работе, сохраняя собственные знания, ответственность и способность принимать решения.

Напомним, в мае Главой государства был подписан Указ «О мерах по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования Республики Казахстан».

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