ИИ, климат и новые дисциплины: какими могут стать Олимпийские игры к 2030 году

— Как, по вашему мнению, новые технологии — от искусственного интеллекта до виртуальной реальности — изменят Олимпийские игры к 2030 году?

— С точки зрения трансляций такие технологии, как искусственный интеллект (AI), виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR) и новые системы камер уже меняют то, как мировая аудитория воспринимает Олимпийские игры. На зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо повторы с использованием ИИ, динамическая графика на экране, воздушные съемки, включая дроны с видом от первого лица (FPV), а также кинематографические камеры помогли болельщикам более глубоко и реалистично погрузиться в атмосферу соревнований на различных платформах.

За кулисами облачные технологии и IP-ориентированные системы производства уже позволяют эффективнее управлять огромным объемом олимпийского контента и в ближайшие годы будут повышать гибкость и производительность. Параллельно другие цифровые технологии все активнее поддерживают ключевые процессы проведения Игр: от работы спортивных объектов и логистики до координации персонала и принятия решений в реальном времени.

К 2030 году эти достижения будут дополнены инструментами поддержки спортсменов на базе ИИ, более персонализированным и доступным опытом для болельщиков, более «умным» и экологичным управлением объектами, а также усиленными механизмами управления, обеспечивающими надежное и ответственное использование технологий. Цифровые двойники и ИИ-ассистенты будут все чаще помогать в планировании, принятии решений и координации персонала, повышая эффективность, безопасность и качество проведения Олимпийских игр.

— Игры в Милане и Кортине стали одними из первых с акцентом на климатическую повестку. Известно, что во время подготовки организаторы столкнулись с последствиями изменения климата: на горнолыжных трассах не хватало естественного снега и пришлось использовать искусственный. Насколько реалистично проводить зимние Олимпийские игры в долгосрочной перспективе в условиях глобального потепления?

— Изменение климата является одним из крупнейших вызовов для спорта, влияя как на летние, так и на зимние Олимпийские игры. В ответ на это в последние десятилетия МОК постепенно усиливает внимание к устойчивому развитию, сокращая экологический след Игр и помогая принимающим регионам адаптироваться к меняющемуся климату.

Важные этапы в этом направлении относятся еще к зимним Олимпийским играм 1994 года в Лиллехаммере, которые широко признаны первыми «зелеными Играми» благодаря продуманному подходу к строительству и включению защиты окружающей среды в число основных принципов организации.

Совсем недавно Олимпийские игры 2024 года в Париже стали первыми, проведенными в соответствии с Парижским соглашением по климату. Их углеродный след был сокращен вдвое по сравнению с Играми в Лондоне-2012 и Рио-2016.

Игры 2026 года в Милане и Кортине отражают эту эволюцию благодаря гибкой модели проведения, распределенной между регионами, которая максимально использует существующие объекты и снижает воздействие на окружающую среду.

Искусственный снег использовался там, где это было необходимо по техническим и спортивным причинам, в соответствии с международными стандартами соответствующих международных федераций, чтобы обеспечить безопасную и стабильную поверхность соревнований и равные условия для всех спортсменов. Используемые системы отличались высокой энергоэффективностью и в основном работали на возобновляемой энергии, а производство снега ограничивалось минимально необходимым для проведения соревнований объемом.

В будущем климатическая надежность станет ключевым параметром при выборе стран-организаторов зимних Олимпийских игр. Кандидаты должны продемонстрировать, что в течение 10-летнего периода средние минимальные температуры в местах проведения снежных видов спорта остаются ниже нуля градусов во время проведения Игр. Также необходимо максимально использовать существующие или временные объекты, не строя новые арены исключительно для Олимпиады.

Хотя изменение климата со временем может сократить число подходящих регионов, исследования показывают, что по-прежнему существует стабильная группа потенциальных принимающих стран с надежными климатическими условиями и необходимой инфраструктурой, что поддерживает долгосрочную жизнеспособность зимних Олимпийских игр.

— Известно, что в олимпийскую программу были добавлены серфинг, спортивное скалолазание и скейтбординг, а брейкинг исключен. Как происходит процесс добавления или исключения видов спорта из олимпийской программы? Какие критерии используются при принятии таких решений?

— Для ясности следует отметить, что некорректно говорить, будто брейкинг был «исключен» из олимпийской программы. В рамках процедуры предложений от оргкомитета предложения действуют только для конкретной Олимпиады. Брейкинг был предложен и одобрен для Игр 2024 года в Париже, однако не был предложен для Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.

— Известно, что МОК одобрил включение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, доверив управление новым федерациям WorldBoxing вместо дискредитированной IBA. Ожидается, что на Играх будет достигнут полный гендерный паритет — по 124 спортсмена среди мужчин и женщин, а также появятся новые весовые категории. Какие гарантии прозрачности и независимого управления должны быть обеспечены, чтобы избежать кризисов, подобных тем, что сопровождали IBA?

— МОК одобрил включение бокса в программу Олимпиады-2028 после предварительного признания World Boxing в качестве международной федерации по этому виду спорта при условии соблюдения строгих требований к управлению.

Эти требования включают соблюдение Всемирного антидопингового кодекса, признание юрисдикции Спортивного арбитражного суда, независимый контроль судейства, надежные механизмы этики и противодействия коррупции, создание финансового и аудиторского комитетов, а также доказанную финансовую прозрачность и стабильность. Системы квалификации и детали соревнований в настоящее время дорабатываются в соответствии с принципами МОК, при этом полное гендерное равенство является ключевой целью.

— Какие меры предпринимает МОК для продвижения спорта среди детей и молодежи по всему миру, особенно в развивающихся странах и Центральной Азии?

— МОК продвигает спорт среди детей и молодежи через стратегию Olympism365, поддерживая местные инициативы в сфере спорта и устойчивого развития, инвестируя в национальные олимпийские комитеты через программу Olympic Solidarity, а также реализуя флагманские программы МОК.

В настоящее время МОК поддерживает 30 местных инициатив в области спорта и устойчивого развития в 15 странах Азии.

Через программу Olympic Solidarity МОК также предоставляет прямую финансовую и техническую поддержку национальным олимпийским комитетам, особенно в развивающихся странах, чтобы укрепить молодежные спортивные системы, образование тренеров и массовое участие в спорте.

В рамках флагманской программы IOC Young Leaders Programme молодые лидеры из Центральной Азии, включая участников из Казахстана в когорте 2025–2028 годов, разрабатывают инициативы по развитию спорта в своих сообществах.

Оригинал материала на английском языке можно прочесть здесь.