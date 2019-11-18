II Казахстанский фестиваль песни Анны Герман «Эхо любви» состоялся в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане прошел второй Казахстанский фестиваль песни Анны Герман «Эхо любви», организованный ОО «Polska Jedność». В этом году в нем приняли участие жители шести регионов страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

«Первый фестиваль, посвященный творчеству великой польской и советской певицы Анны Герман, мы успешно провели в 2018 году. В этом решили повторить, но немного расширив программу и географию. Это удалось благодаря нашим партнерам, при поддержке которых и состоялся фестиваль - Сенату Польши, Фонду «Помощь полякам на Востоке», Центральной библиотечной системе города Нур-Султана, кафедре теоретической и прикладной лингвистики ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, а также полонийным организациям села Первомайка Акмолинской области, Павлодара, Тараза и Шымкента. В программу вошли 15 мероприятий разного масштаба, рассчитанных на разную аудиторию. Кульминацией стал гала-концерт, на котором прозвучали всеми любимые песни Анны Герман на польском и русском языках. Кстати, польская песня была обязательным условием. Примечательно, что заявки на участие в фестивале подали свыше 30 артистов, многие из них не владеют польским языком, но за короткое время выучили произведение. И такой интерес не может не радовать», - рассказал директор фестиваля, вице-президент ОО «Polska Jedność» Ринат Дусумов.





Фестиваль «Эхо любви» стартовал в Центральной городской библиотеке им. М. Ауэзова, где находится единственная в Казахстане Общественная полонийная библиотека. Здесь была открыта книжная экспозиция «Поэты-песенники и Анна Герман». На полках – песенники с нотами, сборники стихов Рождественского, Гамзатова, Евтушенко и других авторов, первая биографическая книга о певице, журналы со статьями о фестивале.

«Удивительно, что творчество Анны Герман до сих пор волнует представителей не только старшего поколения, но и молодежь. Безусловно, Анна была великой певицей, сильным человеком, это, конечно, вызывает восхищение», - сказал чрезвычайный и полномочный посол Польши в Казахстане Селим Хазбиевич, приветствуя собравшихся на поэтическом вечере в библиотеке.





Основное внимание на этом мероприятии было уделено стихам поэтов, писавших для Герман, и последней песне Герман «Эхо любви».

Тем временем в кабинете польского языка имени Адольфа Янушкевича, действующем при ОО «Polska Jedność» на базе столичной гимназии № 67, прошла обширная лекция «Метафоры в творчестве Анны Герман». После теоретической части слушатели курса с помощью магистра польской филологии Юстыны Цалчыньской сделали анализ текстов нескольких композиций из репертуара певицы.





Специальный гость фестиваля - казахстанская и российская исполнительница Светлана Немолочнова, чей мастер-класс собрал в Нур-Султане как участников фестиваля, так и творческих представителей столичной полонии. Артистка приехала из Новосибирска, где она сейчас живет и работает. С. Немолочнова родом из Павлодара. Окончила Павлодарское музыкальное училище, Уральскую государственную консерваторию имени М.П. Мусоргского в Екатеринбурге по классу фортепиано, Московский государственный университет культуры и искусств по классу эстрадно-джазового пения. Работала преподавателем фортепиано, вокала и концертмейстером в музыкальных школах Екатеринбурга, в Югорском государственном университете в Ханты-Мансийске, Казахской национальной академии музыки в Нур-Султане, павлодарском комплексе «Музыкальный колледж - музыкальная школа-интернат для одарённых детей». Сейчас трудится в Новосибирском областном колледже культуры и искусств. В творческой копилке - несколько сольных дисков, концерты в Казахстане, России и США. Известна как исполнительница романсов и «казахстанская Анна Герман».





Особенностью фестиваля «Эхо любви» можно назвать одновременный показ документального фильма «Светит незнакомая звезда», который прошел в Нур-Султане, Павлодаре, Таразе, Шымкенте и селе Первомайка.





«Как здорово ощущать, что мы были на одной волне! А наши гости, среди которых были председатели этнокультурных центров, казачий ансамбль и полония, абсолютно все, независимо от возраста прочувствовали фильм до глубины души. После еще долго не могли разойтись, обсуждали, пели…», - рассказала заместитель руководителя Павлодарского областного общества поляков «Полония» Марина Ершова.

Первый день фестиваля закрыла экскурсия по ночной столице. Несмотря на морозную погоду, гости с удовольствием осмотрели наиболее знаковые достопримечательности и сделали памятные фотографии.





День второй открылся круглым столом «Изучение и сохранение языка с помощью песенного творчества» в Центре польского языка и культуры, действующем при кафедре теоретической и прикладной лингвистики ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Его участниками стали преподаватели вузов, представители этнокультурных объединений города Нур-Султана, Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областей, участники фестиваля «Эхо любви», докторанты, магистранты и студенты ЕНУ. Как подчеркнула модератор круглого стола профессор Евгения Журавлева, цель мероприятия – сохранение культурного достояния полиэтнического казахстанского общества в рамках программы «Рухани жаңғыру». Основной тематикой был обозначен философско-культурологический анализ песенного творчества как смыслообразующего ресурса формирования личности, сохранения культуры, духовно-нравственного преображения общества.

Во второй половине дня в ЕНУ открылась фотовыставка «Анна Герман. Судьба человека», на которой были представлены архивные фото певицы. Особое внимание привлекли снимки, сделанные в Целинограде в 1974 году. В будущую столицу Казахстана Герман приехала с двумя концертами, но количество желающих попасть на них было так велико, что организаторам пришлось уговорить артистку дать еще два концерта. Здесь же Анна познакомилась со своими родными дядей и тетей по отцовской линии – Артуром и Луизой Германами.





Кульминацией фестиваля был гала-концерт, на котором звучали песни из репертуара Анны на польском и русском языках. Кроме участников, на сцене концертного зала ЕНУ выступили специальный гость Светлана Немолочнова и обладатель гран-при первого Казахстанского фестиваля песни Анны Герман «Эхо любви» в составе дуэта «Almas» Полина Тырина, прошедшая недавно прослушивание на российском проекте «Голос» и попавшая в команду известного композитора Константина Меладзе. Гран-при фестиваля достался Эльмире Камарницкой из Кокшетау, специального приза за сохранение творчества Анны Герман была удостоена Светлана Немолочнова. Свои призы также учредили Посольство Польши в Казахстане (Мадина Тлектесова из Нур-Султана) и Союз поляков Казахстана (ансамбль «Полония» из Первомайки, Елена Крицкая из Павлодара, Арина Лысенко из Нур-Султана). Приз зрительских симпатий вручили Кайрату Ерманову из Степногорска. Все исполнители, кроме дипломов, подарков и цветов, получили статуэтки римской богини победы Виктории (это второе имя певицы, по документам она - Анна Виктория Герман).













Завершили второй Казахстанский фестиваль «Эхо любви» полонийная встреча, посвященная пятилетию общественного объединения «Polska Jedność», экскурсия по духовным местам столицы и ознакомление с объектами, связанными с именем Анны Герман – концертным залом «Астана» (бывший Дворец целинников, где выступала певица) и отелем «Grand Park Esil» (бывшая гостиница «Ишим», здесь Герман останавливалась во время приезда в Целиноград в 1974 году).

















Фото Юстыны Цалчыньской