II Игры стран СНГ завершились. Какой была и чем запомнилась церемония закрытия

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Самое масштабное спортивное событие этого лета подошло к завершению. Торжественная церемония закрытия II Игр стран СНГ прошла в «Минск-Арене». В ожидании красочного шоу на трибунах арены собрались тысячи зрителей. И они не были разочарованы - для участников и гостей спортивного праздника подготовили запоминающуюся и яркую программу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

Десять дней масштабного спортивного форума пролетели стремительно и незаметно. Кажется, еще вчера в «Минск-Арене» открыли II Игры стран СНГ, а уже сегодня они здесь завершились. Состязания, которые прошли в десяти городах нашей страны, войдут в историю как масштабное и знаменательное спортивное событие, не оставившее равнодушным спортсменов и болельщиков.

Еще до начала праздничной церемонии на площадках у «Минск-Арены» стали собираться жители и гости столицы. Их развлекали ростовые куклы, с которыми охотно фотографировались не только дети, но и взрослые. Погода в это воскресенье не подвела, поэтому на площадке было довольно людно.

Еще более людно было под сводами «Минск-Арены». Трибуны стали заполняться за час до церемонии, а к ее началу свободных мест практически не осталось. Чтобы зрители не скучали в ожидании, их развлекали ведущие и Рысики - талисманы II Игр стран СНГ. К началу торжественной церемонии для гостей «Минск-Арены» задали позитивное настроение, которое у них сохранялось до позднего вечера.

Во время церемонии на сцену вышли атлеты, тренеры, волонтеры и другие участники Игр с флагами стран, которые они представляют. Флаг СНГ передали Азербайджану - именно там в 2025 году пройдут следующие Игры стран Содружества. А Игры, прошедшие в Беларуси, закрыл генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. После закрытия гостей ждала музыкальная и танцевальная программа.

Для гостей «Минск-Арены» была организована импровизированная дискотека. Особенно охотно зажигали юные посетители, для которых организаторы включили в программу популярные у молодежи песни. От них не отставали спортсмены и волонтеры, танцевавшие у сцены.

Минчанка Татьяна пришла на праздничную церемонию с дочерью Дарьей. Восьмилетней девочке особенно понравилась музыкальная часть и возможность потанцевать под песни знакомых исполнителей. «Дочери очень понравилось, я тоже довольна. На открытии Игр мы не были, поэтому не можем сравнить, но сегодня все очень здорово», - поделилась впечатлениями Татьяна.

Танцевальная программа поставила точку в церемонии закрытия Игр, которая мало кого из посетителей «Минск-Арены» оставила равнодушным. Хочется верить, что эти положительные эмоции останутся с ними надолго, а сами Игры сохранятся в памяти как праздник дружбы, мира и спорта.

Фото: belta.by