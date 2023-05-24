II Евразийский экономический форум стартовал в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – II Евразийский экономический форум, в котором принимают участие представители более 50 стран, начал работу в Москве, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Цель форума – совершенствование кооперационных связей на евразийском пространстве. Основными темами деловой части станут наиболее актуальные и востребованные бизнесом вопросы интеграционных процессов в ЕАЭС. В этом году ЕЭФ проходит под девизом «Евразийская интеграция в многополярном мире».

Деловая программа ЕЭФ включает проведение 35 сессий, которые будут разделены на семь тематических направлений, среди которых: «Человеческий капитал», «Технологии и кооперация», «ЕАЭС в меняющемся мире», «Евразийская сопряженность», а также «Внутренний рынок ЕАЭС: таможенное сотрудничество, конкуренция и государственные закупки». В рамках «Стратегического блока» пройдет обсуждение Стратегии ЕАЭС – 2030+.

Ключевым событием ЕЭФ, как планируется, станет пленарное заседание с участием глав государств.

Ожидается, что в форуме примут участие более 2700 представителей органов власти, бизнес-сообщества, международных организаций и СМИ. Помимо представителей евразийской «пятерки» в мероприятиях форума примут участие спикеры из КНР, ЮАР, Узбекистана, Никарагуа, Венесуэлы, Индонезии, а также представители ООН, ВОЗ и Международной организации по миграции.

Форум приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров государств-членов ЕАЭС, которое пройдет 25 мая.

Оператор нынешнего форума - Фонд Росконгресс. Основные мероприятия ЕЭФ пройдут 24-25 мая в конгрессно-выставочном центре «Олимп Холл», пленарное заседание состоится на территории концертного зала «Зарядье».