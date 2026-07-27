ИИ-доска анализирует уроки и помогает преподавателям в Китае

В Шанхае представили умную доску Tongchuang AI Blackboard со встроенными нейросетями. Технологией уже пользуются свыше 1 млн педагогов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на China Daily .

Новинка выполняет роль полнофункционального цифрового помощника, превращая стандартное оборудование в интеллектуальный центр управления уроком. В основе решения лежит синтез технологий компьютерного зрения, распознавания речи и обработки естественного языка.

— Это не просто интерактивный экран, а полноценный ассистент, способный слушать, видеть и анализировать данные в реальном времени, — отметил представитель компании.

Оборудование мгновенно распознает рукописный текст и наброски, автоматически выравнивает схемы до точной геометрии и в один клик превращает плоские чертежи в объемные модели. Функционал устройства также позволяет преподавателю демонстрировать сопутствующие материалы прямо в ходе занятия.

Ключевым элементом экосистемы стал сервис Spark Teacher Assistant, автоматизирующий подготовку к урокам. Ежедневная активность пользователей платформы достигает 70%. На сегодняшний день преподаватели сгенерировали более 5 тысяч узкопрофильных «ИИ-агентов» для ведения уроков, аналитической работы и администрирования.

Дополнительно комплекс берет на себя функции методиста. Анализируя записи на панели, речь спикера и вовлеченность аудитории, нейросеть автоматически формирует микролекции и итоговые отчеты. Это обеспечивает руководство учебных заведений точной аналитикой для эффективной оптимизации образовательного процесса.

Ранее сообщалось, что более половины школьников используют ИИ в Китае.