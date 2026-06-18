ИИ-агенты в Китае смогут самостоятельно оплачивать покупки

Китайский интернет-гигант JD.com представил «Протокол автономных платежей для ИИ-агентов». Новая технология позволит ИИ самостоятельно совершать финансовые транзакции в рамках заданных пользователем лимитов и правил, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на China Daily .

Как сообщается, протокол устанавливает шесть уровней платежной автономии, обеспечивая постепенный переход от транзакций, требующих полного одобрения человека, к тем, которые могут полностью выполняться ИИ-агентами.

Для защиты от несанкционированных списаний каждая транзакция верифицируется по трем параметрам. Система проверяет цифровой профиль пользователя, версию ИИ-агента и безопасность рабочей среды. Платформа одобряет платеж только при одновременном совпадении всех этих условий.

Архитектура протокола полностью изолирует основной счет пользователя от средств, к которым имеет доступ искусственный интеллект. Владелец аккаунта может отслеживать все действия ИИ в режиме реального времени и мгновенно отозвать разрешение на проведение операций.

Решение от JD.com отражает общий вектор развития финтех-рынка КНР. В конце мая платежный гигант Alipay анонсировал запуск собственных продуктов AI Wallet и Token Pay, заложив основу для платежной инфраструктуры следующего поколения.

Китайские компании действуют в рамках глобального тренда. Ведущие мировые платежные системы активно конкурируют в создании инфраструктуры для агентской коммерции. Отраслевые лидеры стремятся первыми развернуть экосистемы, где автономные ИИ-агенты смогут самостоятельно искать товары, сравнивать цены и совершать сделки в интересах бизнеса и потребителей.

Ранее сообщалось, что DeepSeek привлек $7,4 млрд и стал самым дорогим ИИ-стартапом Китая.