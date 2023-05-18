Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Игры Национальной школьной лиги проходят в Алматинской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Мая 2023, 08:10
Игры Национальной школьной лиги проходят в Алматинской области Кадр из видео

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области состоялось торжественное открытие республиканского этапа Национальной школьной лиги среди 5-6 классов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства просвещения РК.

В нем приняли участие 750 школьников из 15 областей и 3 городов страны.

Среди 5-6 классов будут соревноваться около 2000 учащихся по 10 видам спорта: баскетбол, футзал, волейбол, гандбол, футбол, настольный теннис, шахматы, тогызкумалак, асык ату, легкая атлетика.

По информации Национального научно-практического центра физической культуры Минпросвещения РК, финальные игры проходят с 31 марта по 6 июня в городе Астане, Алматинской и Павлодарской областях в группах для 5-6, 7-8, 9-11 классов.

Первые соревнования лиги стартовали в столице для учащихся 9-11 классов и продлились до 8 мая. Соревнования среди 7-8 классов прошли в Павлодаре с 18 апреля по 8 мая. Учащиеся 5-6 классов определят сильнейшего в период с 15 мая по 6 июня в Алматинской области.


Образование   Спорт   Минпросвещения РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК
Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК
Какие возможности открываются работникам частного сектора для поступления на госслужбу
Какие возможности открываются работникам частного сектора для поступления на госслужбу
Правила привлечения контрактников для реализации нацпроектов определят в Казахстане
Правила привлечения контрактников для реализации нацпроектов определят в Казахстане
По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Как прошел первый день государственного визита Президента Казахстана в Китай
Как прошел первый день государственного визита Президента Казахстана в Китай
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК