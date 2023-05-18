Игры Национальной школьной лиги проходят в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области состоялось торжественное открытие республиканского этапа Национальной школьной лиги среди 5-6 классов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства просвещения РК.

В нем приняли участие 750 школьников из 15 областей и 3 городов страны.

Среди 5-6 классов будут соревноваться около 2000 учащихся по 10 видам спорта: баскетбол, футзал, волейбол, гандбол, футбол, настольный теннис, шахматы, тогызкумалак, асык ату, легкая атлетика.

По информации Национального научно-практического центра физической культуры Минпросвещения РК, финальные игры проходят с 31 марта по 6 июня в городе Астане, Алматинской и Павлодарской областях в группах для 5-6, 7-8, 9-11 классов.

Первые соревнования лиги стартовали в столице для учащихся 9-11 классов и продлились до 8 мая. Соревнования среди 7-8 классов прошли в Павлодаре с 18 апреля по 8 мая. Учащиеся 5-6 классов определят сильнейшего в период с 15 мая по 6 июня в Алматинской области.