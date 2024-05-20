Игрушки дочери Малика Габдуллина представили на выставке в Кокшетау

Акцию «Ночь в музее» провели накануне Международного дня музеев в музее Малика Габдуллина города Кокшетау. Пришедших ждали сразу две уникальные выставки, на одной из которых были представлены игрушки XIХ – начала ХХ веков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе управления культуры Акмолинской области, в этот день музей принимал посетителей до полуночи. Кроме историко-познавательной выставки «Ұлы дала мұрасы», привезенной из фондов Центра «Ұлы Дала Елі» Туркестанской области, в этот день в музее открылась выставка «Мир игрушек».

— В экспозиции представлены игрушки, изготовленные в XIХ — начале ХХ века, игрушки дочери Малика Габдуллина Майдан Маликовны и племянницы Малика Габдуллина Ляззат Амиргожиной, хранящиеся в фондах музея Героя Советского Союза, академика Малика Габдуллина, детские книжки и азбуки, а также авторские куклы современного мастера декоративно-прикладного искусства, художницы Альбины Байковской, — отметили организаторы.

Приглашенные школьники смогли также поиграть в национальные игры асык ату и тогызкумалак, а воспитанники областной детско-юношеской спортивной школы имени Балуана Шолака и Центра «Аулет» провели с ними интерактивные игры.

Фото: управление культуры Акмолинской области

— Впервые попала на такое мероприятие. Больше всего понравились куклы, сейчас таких уже не найдешь, — сказала посетившая акцию 9-летняя Молдир.

Посетителей также ждали концертные номера молодых исполнителей, студентов музыкального колледжа имени Биржан сала и школы-лицея № 18 имени Сакена Жунусова.