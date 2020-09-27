Игрушки для детей-сирот изготовили осужденные в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области осужденные учреждения максимальной безопасности ОВ 156/2 изготовили для детей-сирот гипсовые игрушки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента уголовно-исполнительной системы по ВКО.

В ведомстве сообщили, что лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы проявили инициативу и через администрацию учреждения передали детям-сиротам игрушки, сделанные по мотивам современных мультфильмов.

«Эти игрушки изготовлены из гипса, дети сами могут покрасить их так, как посчитают нужным. Мы считаем, что это для развития детей тоже поможет. Вместе с игрушками мы передали детям через администрацию колонии акварельные краски и кисточки. Помочь детям из-за решетки мы можем лишь своими руками, изготовив подарки и нужные вещи. Такие акции проходят у нас не в первый раз, и в дальнейшем тоже планируем порадовать наших маленьких ангелов», - отметил осужденный Руслан Кусаинов.

В ДУИС сообщили, что в колониях трудоустроено 80% осуждённых. И они в основном обращаются в администрацию учреждения с предложением об оказании благотворительной помощи.

«Они изготовили около 50 игрушек для детей, оставшихся без попечения родителей, детского дома «Умит», находящегося в Усть-Каменогорске. Многие осужденные выказывают желание помочь обществу. Мы считаем, что такие поступки приносят пользу обществу, которому они когда-то, к сожалению, нанесли урон, совершив преступление. Бывают моменты, когда они из лично заработанных денег оказывают помощь нуждающимся. Мы, в свою очередь, их поддерживаем: созваниваемся с детскими домами, домом престарелых и нуждающимися», - рассказал начальник колонии ОВ 156/2 подполковник юстиции Еркин Кабин.

Фото: ДУИС по ВКО