Игру на домбре пропагандирует Виталий Фалик из Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В городе Сарани Карагандинской области живет мужчина, который известен тем, что, будучи русским по национальности, он поет песни на казахском языке. Виталий Фалик пропагандирует не только народные песни, но и казахское ремесло, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отец Виталия Фалика – русский, мать – кореянка. Родился и вырос он в селе Ортау Шетского района. Как вспоминает сам Виталий, мать ему с раннего детства прививала уважение и любовь к стране, где он родился и вырос. Так он освоил в совершенстве не только казахский язык, но и сблизился с национальной культурой. В 15 лет Виталий впервые взял в руки домбру. С тех пор он не расстается с этим национальным инструментом.

Он также занимается казахским ремеслом. Виталий – учитель труда в одной из школ Сарани. На занятиях он с учениками вырезает из дерева предметы повседневного обихода, украшают их резным орнаментом. Если для изготовления национальных инструментов, таких как домбра, кобыз, лучше подходит клен, то для изготовления мелких изделий лучше использовать тополь, считает мастер.

Сейчас его ученики вырезают национальную игрушку – ортеке. Это деревянная фигура в виде горного козла, с прикрепленными к нему лесками, концы которых привязывают к пальцам домбриста. При исполнении музыкальных произведений игрушка тоже начинает скакать.

«Мальчишки в нашей школе ближе к спорту. До этого, когда им предлагали петь и играть на домбре, они считали, что это дело для девочек. И вот однажды мы сделали ортеке. Они увидели, как он прыгает при игре на домбре. И тогда дети, которые не хотели брать в руки национальный инструмент, проявили интерес и стали посещать домбровый кружок», - говорит Виталий.

Дети самого Виталия Фалика учатся в казахской школе. Как говорит сам мастер, его семья твердо придерживается казахских традиций и обычаев. Он очень благодарен жителям села Ортау, которые тепло приняли и помогли в свое время его матери. Сегодня он сам всячески помогает землякам.