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Игровые терминалы с оборотом в 10 млн тенге незаконно устанавливали в магазинах столицы
29 Июня 2022 09:22

Игровые терминалы с оборотом в 10 млн тенге незаконно устанавливали в магазинах столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства финмониторинга по городу Нур-Султану завершил уголовное дело по обвинению двух жителей столицы по факту организации незаконного игорного бизнеса в виде игровых терминалов без использования разрешительных документов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства.

«Изъяты 23 игровых терминала с денежными средствами в сумме 800 000 тенге, располагавшихся в магазинах города Нур-Султана. Сумма незаконного дохода от размещения данных игровых терминалов составила 10 216 000 тенге», - говорится в сообщении.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с конфискацией имущества.

Агентство по финансовому мониторингу напоминает о солидарной уголовной ответственности за предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса.

«При наличии информации о незаконных игорных заведениях, расположенных в вашем доме/районе, незамедлительно сообщайте по телефону доверия для последующей проверки и принятия мер к нарушителям Закона», - добавили в АФМ.

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