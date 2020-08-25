Игровой зал работал во время карантина в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Игровой зал «Окей Карта» работал во время карантина в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками полиции в Аль-Фарабийском районе выявлен игровой зал, который работал, нарушив карантинные требования.
Так, 21 августа участковые инспекторы отдела местной полиции Управления полиции Аль-Фарабийского района Департамента полиции города Шымкент установили работающий игровой зал «ОКЕЙ КАРТА», расположенный по улице Токаева. Стражи порядка взяли объяснительную у администратора объекта и направили собранные материалы в управление контроля качества товаров и услуг Аль-Фарабийского района для принятия административных мер по статье 425 ч.1 КоАП РК, за несоблюдение требований Постановления №32 главного санитарного врача Шымкента.
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