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Игровой зал работал во время карантина в Шымкенте

25 Августа 2020 14:13
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Игровой зал работал во время карантина в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Игровой зал «Окей Карта» работал во время карантина в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками полиции в Аль-Фарабийском районе выявлен игровой зал, который работал, нарушив карантинные требования.

Так, 21 августа участковые инспекторы отдела местной полиции Управления полиции Аль-Фарабийского района Департамента полиции города Шымкент установили работающий игровой зал «ОКЕЙ КАРТА», расположенный по улице Токаева. Стражи порядка взяли объяснительную у администратора объекта и направили собранные материалы в управление контроля качества товаров и услуг Аль-Фарабийского района для принятия административных мер по статье 425 ч.1 КоАП РК, за несоблюдение требований Постановления №32 главного санитарного врача Шымкента.


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#Шымкент   #Коронавирус  
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