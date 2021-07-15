Игровой автомат ограбили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 28-летний гражданин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

В ходе расследования установлено, что подозреваемый в вечернее время суток зашел в магазин, где был установлен игровой автомат.

Решив поиграть, он во время игры заметил, что крышка автомата, где находятся денежные средства, приоткрыта, так как ее забыли закрыть на ключ. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, подозреваемый открыл крышку и совершил кражу денежных средств в размере 110 тыс. тенге.

Установленный и задержанный полицейскими, мужчина дал признательные показания. Украденные деньги изъяты.

По данному факту проводится досудебное расследование, устанавливается причастность задержанных лиц к аналогичным ранее совершенным преступлениям.



