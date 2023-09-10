Игровая зависимость базируется на принципах дрессировки – психолог

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Лудомания или проще игромания стала серьезной проблемой современности. Зависимость от азартных игр разрастается как раковая опухоль. Можно ли остановить игромана и когда близкие могут ему только навредить своим стремлением помочь – в разговоре корреспондента МИА «Казинформ» с психологом Дмитрием Агаповым.

О серьезности проблемы в нашей стране можно судить по тому, что в начале сентября Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, на котором были рассмотрены вопросы игровой зависимости среди населения. Он поручил принять комплекс законодательных, организационных и информационно-идеологических мер.

В прошлом году Всемирная организация здравоохранения вывела зависимость от видеоигр на новый уровень, включив ее в Международную классификацию болезней. По предписаниям ВОЗ, о наличии игромании можно говорить в том случае, если не менее года человек проводит за играми в ущерб социальному и другим аспектам жизнедеятельности.

Их истории

Зависимость от игр для многих семей стала большой трагедией. Истории у всех разные, но причина одна – лудомания близких.

Фамилии и имена героев изменены по их просьбе.

Семья 29-летней Сауле Каримовой распалась спустя пять лет брака. Женщина с сожалением рассказывает, что беды как будто ничего не предвещало. Муж возвращался с работы, помогал ей с новорожденным сыном, а когда малыш засыпал, садился за компьютер. Говорил, что хочет немного отвлечься от забот, «пострелять». Со временем его перестал интересовать ребенок, на Сауле смотрел мимо, сразу садился за компьютер.

«Думала, что у него другая женщина, настолько стал равнодушным. Раньше мы встречались по выходным с друзьями, ездили к его родителям, зимой на лыжах катались. Но потом его будто подменили. Через какое-то время зарабатывать перестал, все время ходил с телефоном. Мы с сыном стали ему не нужны. Последней каплей стала перспектива остаться без квартиры, которая досталась мне от мамы. Оказалось, что он влезал в долги и все спускал на игры. Мне кажется, он одумался только после нашего с сыном ухода. Но возвращаться я к нему не хочу, боюсь...», - делится Сауле.

Дмитрию Назарову 33 года. Больше 10 лет он играет. Говорит, что первый раз игровые автоматы «попробовал» еще в студенчестве.

«С друзьями гуляли, увидели автоматы. Интереса не было, поиграли и поиграли. Но однажды я выиграл 30 тысяч тенге. Это было в 2009 году, большая тогда сумма для студента. Я закрыл долги, с друзьями кутил несколько дней. Когда деньги закончились, то решил, что автоматы могут помочь заработать. В итоге просадил все деньги мамы и сестры. Я тогда думал, что как зарплату буду получать на этих автоматах. Когда все вскрылось, сестра начала помогать. Закрыла долги. Семья у нас простая, не думайте, что богачи какие. Я обещал, что не буду больше играть. Потом решил, что надо отыграться и деньги вернуть сестре. И уже не смог остановиться. По настоянию сестры начал ходить к психологу. Только на консультациях понял, что тогда выиграл случайно», - рассказал Дмитрий.

У 44-летнего Максима Иванова зависимость от азарта началась после крупного выигрыша в покер.

«Я тогда с 500 тенге выиграл очень крупную сумму денег. В тот момент испытал ощущение всесилия, неуязвимости и огромной радости. Азарт включился», - говорит Максим.

И эта зависимость от азарта распространилась и на другие сферы. В эмоциях он совершал импульсивные дорогостоящие покупки, вовлекался в сомнительные проекты. Остановился только тогда, когда вложил в недвижимость все свои деньги и прогорел. Остался без средств, с долгами и сложными судебными разбирательствами.

Что говорит психология

- Дмитрий, что лежит в основе лудомании? Не каждый ведь становится зависимым от игр.

- Не каждый. Кто-то попробовал поиграть и больше интереса не возникает. Лудомания – это проявление особого типа личности, так называемого аддиктивного. Механизм возникновения зависимости одинаков и для наркомании, и для алкоголизма, и для игромании. С единственной разницей, что в последнем случае как будто нет видимого ущерба для здоровья. Но игроки проходят все те же стадии зависимости. На четвертой – когда происходит разрушение личности – единственной ценностью остается только состояние азарта.

Наркоманами и алкоголиками управляют внешние психоактивные вещества, игрок же употребляет так называемые внутренние наркотики. В момент выигрыша происходит взрыв дофамина – гормона радости.

- То есть получить радость они могут только в игре?

- Да, в этом и вся суть. Почему часто азартными игроками становятся люди, находящиеся в жестких условиях? Например, контрактники. Есть деньги, но жизнь сильно регламентирована. В момент, когда играют, появляется азарт. Это время их личной свободы. Чем жестче давить правилами, тем больше тяга к свободе. Игроманами становятся и те, кто не умеют расслабляться, получать удовольствие от простых вещей: спорта, вкусной еды и прочего. Им все это кажется скучным, обыденным, неинтересным.

Зависимый – личностно и эмоционально незрелый человек. На одном полюсе у него непереносимость каких-то обыденных вещей, такого человека раздражают и угнетают даже домашние дела. На другом - эмоциональная свобода во время игры, ощущение кайфа.

- В таком случае можно сделать вывод, что виноват образ жизни и окружение?

- Нет, мы не можем сказать, кто конкретно виноват. Ответственность разделена на всех.

Во-первых, она лежит на самом зависимом: нет морально-волевых качеств, не умеет ставить цели.

Во-вторых, воспитание. Однако прямой связи между тем, как воспитывали, и каким человек стал, нет. Ответственность за себя несет он сам.

В-третьих, виноваты созависимые – те, кто борется с зависимостью человека и тем самым создают еще больше микротравм отношений. Чем больше борются, тем больше эту зависимость закрепляют. Ни один зависимый сам не остановится. У него нет мотивации. Создание созависимыми напряженной атмосферы вокруг только усугубляет ситуацию. Запреты не решают психологических проблем человека.

- Неужели взрослый человек не может самостоятельно понять, что «подсел» на игру и его близкие страдают?

- Особенность заболевания в том, что там есть анозогнозия – невосприятие собственного заболевания. Ни один зависимый не скажет, что он зависим. Они всегда отрицают свою болезнь.

Есть такое понятие – травма первичного потребления. В работе с лудоманами я заметил, что многие из них первый раз играют из любопытства, не придают этому значения, но если удается внезапно получить выигрыш, и если он большой, то у них формируется мысль, что таким образом можно получить деньги. Это называется в психологии спорадическое (случайное) позитивное подкрепление. Сильнее всего работает подкрепление, когда это происходит случайным образом, мотивация в разы возрастает. Дрессировщики животных используют эту особенность. И на этом же биологическом факте основана игровая зависимость. Происходит когнитивное искажение. Человек думает, что он сможет с помощью игры разбогатеть, сможет обмануть систему и выиграть, отыграться. И это не заканчивается никогда.

- Понятно, что сам обращаться к специалистам игроман не будет. Что делать его близким, чтобы не усугубить ситуацию?

- Родственникам и близким нужно понимать, что это заболевание. Зависимость не в один момент родилась. Нужно перестать бороться с самой зависимостью, не уберегать от столкновения с проблемами. Суть созависимости в том, что они активно борются и решают проблемы игромана, выплачивают миллионные долги, договариваются на работе и так далее. Пока человек не начнется встречаться с последствиями своего поведения, он его не поменяет.

Необходимо принудить игромана обратиться к специалисту, самостоятельно сделать ничего не получится. На начальном этапе – только так. Специалист должен помочь найти мотивацию, дать правильную информацию о состоянии зависимого и помочь понять, что проблемы происходят из-за него. Это самый длительный период работы. По сути, специалисты помогают личностно дозревать. Реабилитация происходит в течение года. Подчеркну, что обычный психолог начинает работать с зависимым только через год после ремиссии. До этого момента должен работать специалист по зависимостям. Идти с этой проблемой к психологу, который не специализируется на теме зависимостей, даже вредно. Это особый контингент клиентов.

- Без помощи психолога справиться не получится? Мы же помним про стереотипы психологической помощи...

- Поворот может произойти, когда зависимые достигнут так называемого игрового дна. Либо что-то теряют ценное из того ценного, что у них осталось, либо что-то их потрясло и они осознают связь произошедшего и зависимости. Тогда появляется мотивация к изменениям. До этого они будут считать, что вокруг все виноваты, но не они.

После переосмысления начинают искать способы избавления от зависимости. Есть много ресурсов, людей, которые справились с этим, специалистов, есть реабилитационные центры, есть литература, 12-шаговая программа. Шансы на выздоровление есть, но только при наличии мотивации. Если ничего не делать, ничего не произойдет.

- Сейчас бурно обсуждается вопрос о необходимости запрета рекламы букмекерских контор на законодательном уровне...

- Это решит только часть проблемы. Подростки не будут вовлекаться. Но решить проблему можно только комплексом мер. С юридической стороны, например, запрет онлайн ставок, ограничение работы две игровых зон в режиме офлайн. С экономической – игры должно быть очень дорогими. К социальным мерам относятся уровень благополучия семей, доступность психологической и наркологической помощи, снятие стигматизации с психологов, психиатров, наркологов (ярлыка, который навешивают людям, если они обращаются к этим специалистам). Система реабилитации у нас слабо выстроена. Иначе добиться желаемого эффекта будет сложно.

P.S. Пока готовился материал, в Актюбинской области 23-летний мужчина покончил жизнь самоубийством после того, как проиграл зарплату отца накануне его дня рождения. Выяснилось, что молодой человек пытался заработать на азартных играх – сначала с помощью игровых автоматов, а затем на спортивных ставках. За полгода он проиграл более 1 млн тенге.