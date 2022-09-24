Игроман в Астане заложил родительскую квартиру и проиграл в казино

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Житель Астаны выкрал из сейфа документы на квартиру своей матери и заложил ее в банке, обманным путем завладев денежными средствами на более чем 27 млн. тенге. Деньги он проиграл в казино, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда г.Астаны.

Районным судом №2 Сарыаркинского района Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении Б., который, с целью совершения мошенничества выкрал из сейфа документы на квартиру своей родительницы и, договорившись с женщиной, похожей на его мать, у нотариуса оформил на свое имя доверенность на квартиру. Далее, использовав поддельную доверенность, Б. предоставил указанную квартиру в качестве залога и обманным путем завладел денежными средствами потерпевшего С. на общую сумму более 27 млн тенге. Денежные средства он проиграл в казино.

Вина Б. доказана показаниями потерпевшего, нотариуса, изъятой поддельной доверенностью и заключением экспертизы доверенности.

Суд вернул матери осужденного квартиру и взыскал с Б. в пользу потерпевшего С. 27 млн тенге.

Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание осужденного, по делу не установлено. Смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами судом признано наличие малолетних детей.

Районным судом №2 Сарыаркинского района Астаны Б. осужден по ст.385 ч.2 УК (подделка официального документа, предоставляющего право) и ст.190 ч.4 п.2 УК (мошенничество в особо крупном размере) к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с выдачей и получением займа денежных средств и привлечением инвестиций сроком на 4 года.

«Поскольку после вынесения приговора осужденный Б. ущерб потерпевшему возместил в полном объеме и потерпевший от претензий к осужденному отказался, постановлением судебной коллегии по уголовным делам наказание в виде лишения свободы, назначенное Б., признано условным, в соответствии со ст.63 УК», - сообщили в пресс-службе районного суда №2 Сарыаркинского района города Астаны.

Приговор суда вступил в законную силу.