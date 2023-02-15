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Игроман похищал и сбывал пожарные рукава в Алматы

15 Февраля 2023, 15:57
Игроман похищал и сбывал пожарные рукава в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Игроман из Тараза похищал и сбывал пожарные рукава в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские Медеуского района задержали 27-летнего жителя Тараза.

«В ходе досудебного расследования установлено, что молодой человек – любитель игровых автоматов, проиграл довольно крупную сумму денег и с целью незаконного обогащения совершал кражи пожарных рукавов в жилых комплексах, расположенных в разных районах города. В подъезды злоумышленник попадал под видом доставщика еды, с большой сумкой на плечах он не вызывал подозрения. На этажах вскрывал пожарные щиты и уносил оттуда рукава. На данный момент гражданин А. сознался в совершении 10 хищений. Указанные преступления доказываются наличием вещественных доказательств и видеозаписей с камер видеонаблюдения подъезда, а также показаниями скупщика краденого имущества», – уточнил начальник отдела полиции при УП Медеуского района Абдинур Тасыбаев.

Как установлено, любитель легкой наживы орудовал в Алмалинском, Медеуском и Бостандыкском районах города. Подозреваемый взят под стражу.

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Фото: polisia.kz


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