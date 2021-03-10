Игроки «Барыса» узнали свои позиции в рейтинге лучших хоккеистов Кубка Гагарина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уже завтра казахстанский «Барыс» проведет свой пятый матч серии с магнитогорским «Металлургом», в котором свой голевой счет попробуют пополнить Кирилл Панюков и Николай Голдобин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Последний матч против «магнитки» позволил Панюкову набрать два очка (1+1), довести свой счет до шести (3+3) и войти в топ лучших бомбардиров Кубка Гагарина — четвертое место. Выше казахстанца находятся только Сергей Толчинский из «Авангарда» (2+5), Сергей Андреев из московского «Динамо» (3+3) и нападающий «магнитки» Николай Голдобин (4+2).

Стоит отметить, что в списке лучших бомбардиров-защитников тройку лидеров замыкает капитан «барсов» Даррен Диц, который набрал в серии четыре очка (2+2). Также канадец является третьим и в гонке снайперов, где он с двумя шайбами уступает Сергею Андрееву из московского «Динамо» и защитнику «Металлурга» Егору Яковлеву, набравшему в единственном матче с казахстанцами три балла (2+1).

Напомним, 8 марта в Нур-Султане прошел четвертый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Барыс» обыграл «Металлург» (4:2).