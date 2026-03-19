Игрок казахстанского клуба вызван в сборную Бразилии на матчи с Аргентиной

С 6 по 13 апреля бразильской сборной по футзалу предстоят ответственные матчи с соседями из Аргентины. Они пройдут в рамках финала CONMEBOL Liga Evolución (Лиги Эволюции КОНМЕБОЛ) — официального южноамериканского турнира по футзалу и пляжному футболу, направленного на развитие молодых игроков.

Соревнования объединяют национальные сборные в двух категориях: основная и U-20 (молодежная), где победитель определяется по сумме результатов, а матчи проводятся в зоне «Север» и «Юг». Бразилия является самой титулованной сборной турнира — она выигрывала его пять раз и в противостоянии с аргентинцами будет защищать свой титул.

В составе бразильской команды как раз-таки и сыграет Марсело Сантос, который на клубном уровне выступает за казахстанскую команду «Семей».

Отметим, что в чемпионате Казахстана-2025/26 по футзалу лидирует «Семей», опережая алматинский «Кайрат» на пять очков.

В Лиге чемпионов по футзалу-2025/26 «Семей» и «Кайрат» синхронно завершили выступления на стадии четвертьфинала.