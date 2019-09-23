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Игрок ФК «Атырау» после ДТП помещен в реанимацию
23 Сентября 2019 20:45
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Игрок ФК «Атырау» после ДТП помещен в реанимацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В ДТП столкнулись две автомашины. В одной из них за рулем находился 23-летний защитник футбольного клуба «Атырау» Даурен Мажитов. С множественными переломами, в том числе травмой позвоночника, он помещен в реанимацию. По словам медиков, состояние оценивается как крайне тяжелое», - сообщил и. о. главного тренера ФК «Атырау» Куаныш Кабдулов.
Ключевые слова: Атырауская область, ДТП, Спорт,
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